فندق بالفلبين يحقق رقمًا قياسيًا كأكبر مبنى بالعالم على شكل دجاجة

أقدم فندق في العالم شيّد قبل 1300 عام باليابان.. هل ما زال يستقبل النزلاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستطيع المسافرون إلى الفلبين اليوم حجز غرفة في أكبر مبنى بالعالم على شكل دجاجة، إذ يقع في مرتفعات البلاد النائية.. أمرٌ عجيب، أليس كذلك؟

يبلغ ارتفاع المبنى الشاهق الذي يتألف من 6 طبقات، حوالي 35 مترًا، ويحتوي على 15 غرفة، جميعها مُجّهزة بمكيفات الهواء. لكن الغرف لا تحتوي على نوافذ، لأنّها ستُفسد مظهر ريش الدجاج.

يقع هذا المعلم الجديد على قمة تلال منتجع "كامبويستوهان هايلاند" في جزيرة "نيغروس أوكسيدنتال". وحصل رسميًا على لقب أكبر مبنى على شكل دجاجة من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في 8 سبتمبر/ أيلول.

وقال صاحب فكرة المشروع، ريكاردو كانو جوابو تان، لـCNN، إنه لطالما أراد ترك "إرث كبير في هذا العالم الفاني".

وأشار إلى أن صناعة الطيور التي توظف عشرات الآلاف من الأشخاص في الفلبين، فأراد تكريمهم وتكريم هذا الطائر المهم لشعب "نيغروس".

وكانت مصارعة الديوك، المعروفة محليًا باسم "سابونغ"، هواية تقليدية تعود إلى ما قبل الحكم الاستعماري الإسباني في الفلبين. كما تظل الممارسة شائعة في المناطق الريفية في تايلاند وإندونيسيا، رغم حظرها في الهند.

وهناك أكثر من ألفي مزرعة لتربية الدواجن في جميع أنحاء "نيغروس أوكسيدنتال". وأصبحت واحدة من الصناعات المحلية الرائدة في المقاطعة، إلى جانب إنتاج السكر، وتربية الخنازير.

وتُجنى الملايين من عملة البيزو في حلبات مصارعة الديوك في جميع أنحاء الفلبين، رغم احتجاجات جماعات حقوق الحيوان.

وبصرف النظر عن كونه مُقاتلًا شرسًا، قال تان إن الدجاج يمكن أن يكون "مخلوقًا هادئًا، لكن مهيمنًا".

يبلغ ارتفاع هذا المبنى حوالي 35 مترًا وعرضه 12 مترًا. Credit: Ricardo Cano Gwapo Tan

وقبل موسم العطل مباشرة، تم حجز الفندق بالكامل من قبل عشرات العائلات، التي ستبقى حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2025.

وتبلغ تكلفة الغرفة الواحدة لـ4 أشخاص أقل من 80 دولارًا، بينما تصل تكلفة الغرفة لمجموعات أكبر، أي حوالي 7 أشخاص، إلى 120 دولارًا، وفقًا لحساب الفندق على منصة "فيسبوك".

هل تُفكّر بزيارته؟

يستطيع المسافرون حجز رحلة طيران محلية من مانيلا أو سيبو إلى مطار "باكولود سيلاي الدولي" في جزيرة "نيغروس أوكسيدنتال". ومن المطار، تستغرق الرحلة حوالي 17 ميلاً (حوالي 27 كيلومترا) عبر الأراضي الزراعية والمرتفعات الشاقّة.