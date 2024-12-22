الصين تبني أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تضيف الصين إنجازًا جديدًا إلى سجلها في مجال الطيران، أي أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية.

مطار "داليان جينتشو باي" الدولي، الذي يجري بناؤه حاليًا قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، سيغطي جزيرة مساحتها 20 كيلومترًا مربعًا مع أربعة مدارج وصالة ركاب مساحتها 900 ألف متر مربع، وفقًا لبيان صادر عن المطار.

ويهدف مشغلوه إلى التعامل مع 80 مليون مسافر سنويًا عبر 540 ألف رحلة جوية، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى في عام 2035.

"أكبر مطار بحري في البلاد يرتفع ببطء من مستوى سطح البحر مثل شروق الشمس في الشرق"، حسبما جاء في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "WeChat" من قبل مطار "داليان جينتشو باي" الدولي.

وعند اكتماله، سيصبح أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية، متجاوزًا مطار هونغ كونغ الدولي ومطار كانساي في اليابان.

وقال لي شيانغ، كبير المهندسين لدى شركة تطوير وبناء مطار "داليان"، لوسائل الإعلام المحلية الحكومية في أكتوبر تشرين/ الأول الماضي: "كانت هناك تحديات كبيرة في عملية البناء، حيث يتميز المشروع بظروف جيولوجية معقدة، وصعوبات عالية في الحفر، ومتطلبات جودة مرتفعة مع جدول زمني ضيق للبناء".

وتُعد داليان، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة، منذ فترة طويلة مركزًا للنقل بسبب قربها من اليابان وكوريا الجنوبية.

وبالنسبة إلى مطار "داليان تشوشويزي"، المطار الدولي للمدينة الذي يعمل منذ نحو قرن من الزمن، فقد وصل بالفعل إلى طاقته الاستيعابية القصوى وتم توسيعه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لصحيفة "Yicai" المرتبطة بالدولة.

وبدأت المدينة عملية اختيار الموقع والدراسات التوضيحية للمطار الجديد في عام 2003، لكن البناء لم يبدأ بشكل جدي إلا قبل بضع سنوات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية التي تديرها الدولة.

وتعد المطارات الجديدة جزءًا رئيسيًا من نمو الطيران في الصين. وتسير البلاد على الطريق الصحيح لتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر سوق للسفر الجوي في العالم.

وافتُتح المطار الثاني في بكين، "داشينغ"، باحتفال كبير في 1 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

في ذلك الوقت، قال المسؤولون الصينيون إن البلاد ستحتاج إلى 450 مطارًا بحلول عام 2035 لمواكبة الطلب على السفر.