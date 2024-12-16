في حال شعرت بالوحدة.. يمكنك استئجار صديق لتسلق الجبال في الصين

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

في الصين.. إقبال شديد على تسلّق "سلّم السماء" من ذوي القلوب القوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت ويندي تشين تحدي نفسها بتسلق جبل "تاي"، وهو جبل مشهور في شرق الصين.

ولكن، كانت هناك عقبة واحدة في طريقها، وهي أنها لم تتمكن من العثور على صديق يرافقها في الرحلة التي تستغرق خمس ساعات.

وبدلاً من التخلي عن خطتها، استأجرت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا "رفيقًا" يتمتع بخبرة واسعة في الهواء الطلق، ليُرافقها نحو القمة، التي يبلغ ارتفاعها 5 آلاف قدم.

يُعرف هؤلاء الشباب الصينيون باسم "pei pa"، حيث ينضمون إلى أشخاص غرباء في رحلاتهم إلى الجبال الشهيرة، مقابل سعر مُحدد.

يعلن الشباب الرياضيون عن خدماتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "Xiaohongshu" و"Douyin"، مع تقديم ملفات تعريفية عن طولهم ومستوى لياقتهم البدنية وخبرتهم في المشي لمسافات طويلة.

ويتقاضون عادة ما بين 200 إلى 600 يوان، أي 30 إلى 85 دولارًا، لكلّ رحلة.

وأثناء التسلق، سيفعل هؤلاء "الأصدقاء" أي شيء لصرف انتباه عملائهم عن الشعور بالإرهاق ودفعهم إلى المضي قدمًا، كالغناء، وإلقاء النكات، وتشغيل الموسيقى.

صورة التقطتها ويندي تشين لشروق الشمس في الصين. Credit: Wendy Chen

يوم على الجبل

بدأت مغامرة تشين ورفيقها في التسلق في حوالي الساعة الـ8 مساء، حتى تتمكن من الوصول للقمة في الوقت المناسب لمشاهدة شروق الشمس.

وبعد تقييم مستوى لياقتها، خطط رفيقها في التسلق لمسار معتدل، وحمل حقيبة ظهرها طوال الطريق. وعند هبوب رياح باردة في القمة، استأجر رفيق تشين في التسلق معطفًا سميكًا لها، وأخذها إلى ملجأ مُسوّر.

ومن أجل لحظة شروق الشمس، جهّز نفسه بالعلم الوطني وغيره من الدعائم لالتقاط صور لا تُنسى لتشين.

كلّفت هذه الخدمة تشين 350 يوانًا، أي 49 دولارًا. وأوضحت أنه يمكن أن يطلب الأصدقاء الأكثر وسامة مبالغ مادية أكبر مقابل خدماتهم.

إحراز تقدم في سوق عمل صعبة

انتهز كريس تشانغ، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عاماً، الفرصة هذا الصيف. وبينما اختار بعض زملائه الحصول على تدريب تقليدي، عرّف تشانغ عن نفسه عبر الإنترنت كـ"صديق لتسلق الجبال".

ومع زيادة الطلب خلال الأعياد الوطنية، كسب تشانغ بالفعل أكثر من 20 ألف يوان، أي 2800 دولار، في الأشهر الثلاثة الماضية. وفي نفس الفترة، كان بعض زملائه يتقاضون 2000 يوان (280 دولارًا) شهريًا مقابل عملهم التدريبي في إطار خدمة العملاء.

ويقول إن كونه رفيقًا في التسلق لا يمنحه راتبًا أعلى فحسب، بل يمنحه أيضًا حرية أكبر في البقاء خارجًا، بدلاً من الجلوس أمام الكمبيوتر طوال اليوم.

واتّخذ أشخاص آخرون، مثل تشين وودي، هذا العمل بشكل جدّي.

بعد تركه قسم المبيعات في شهر أبريل/نيسان، تبنى الشاب البالغ من العمر 27 عاماً حُبّه للمشي لمسافات طويلة، وأصبح يعمل كـ"صديق لتسلق الجبال" بدوام كامل.

وفي الوقت الحالي، يتلقى وودي حوالي 40 حجزًا، ويكسب ما يُعادل 2000 يوان، أي 2800 دولار، شهريًا. وهذا أكثر من ضعف متوسط ​​الراتب الشهري في الصين، وفقًا لبيانات حكومية حديثة.

صورة تشين وودي مع أحد عملائه المتسلقين. Credit: Courtesy Chen Wudi

مخاوف ومخاطر محتملة

تسببت شعبية رفاق التسلق ببعض المخاوف، حيث يُحذّر المنتقدون من مخاطر السلامة المحتملة، خاصة بالنسبة للنساء الشابات العازبات أو أولئك اللاتي لديهن أطفال صغار.

ويشعر البعض بالقلق من أن المرشدين، الذين لم يتم التحقق من هويتهم، قد يقودون المتسلقين الهواة إلى مواقع خطيرة محتملة على الجبل.

ومع ذلك، مع بقاء معدل البطالة بين الشباب في الصين مرتفعاً ومعاناة الشباب في العثور على وظيفة بعد التخرج، فإن العمل كصديق لتسلق الجبال قد يُساعد على كسب المال بشكل أسرع.

ويدرك تشين وودي أن هذه الوظيفة قد لا تدوم إلى الأبد، لكنه يقول إنه يحتاج إليها حاليًا.

وقال: "أحب المشي لمسافات طويلة والذهاب إلى أماكن مختلفة.. وأستطيع أن أكسب ما يكفيني من المال لدعم متطلبات حياتي".