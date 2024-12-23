أماكن سياحية لن تتمكن من زيارتها في عام 2025.. ما هي؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أماكن سياحية لن تتمكن من زيارتها في عام 2025.. ما هي؟ - CNN Arabic

أماكن سياحية لن تتمكن من زيارتها في عام 2025.. ما هي؟

سياحة
نشر
5 min قراءة
bp74xw_0.jpg
Credit: Gary Crabbe/Enlightened Images/Alamy Stock Photo

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن السفر العالمي أسهل من أي وقت مضى. إذ تربط المزيد من مسارات الطيران أكثر قائمة غير مسبوقة من الوجهات، مما يربط الناس والثقافات بطرق جديدة.

ومع ذلك، رغم أنه قد يبدو أن العالم بأسره عبارة عن بوفيه مفتوح للسياحة، إلا أن ليس كل ما كان متاحًا في الماضي لا يزال متوفرا على قائمة السفر.

وقد اختفت بعض الوجهات والمعالم السياحية في عام 2024، بعضها نتيجة للكوارث الطبيعية، وبعضها الآخر بسبب التحديات المالية أو ببساطة بسبب تغيير التفضيل الشخصي.

إليكم بعض الأماكن التي لن تتمكنوا من زيارتها في عام 2025، أو ربما لن تتمكنوا من زيارتها نهائيا.

 

اثنان من فنادق لاس فيغاس الكلاسيكية

لاس فيغاس
فندق وكازينو "The Mirage"، لاس فيغاسCredit: Ethan Miller/Getty Images

غادر اثنان من فنادق الكازينو أفق مدينة لاس فيغاس هذا العام، وهما "Tropicana" و"The Mirage". وسيتم استبدال "The Mirage"، الذي افتُتح في عام 1989، بفندق "Hard Rock" جديد الذي يتخذ شكل جيتار عملاق. وفي الوقت ذاته، هُدم "Tropicana"في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإفساح المجال لملعب "بيسبول" الخاص بفريق كرة القاعدة المحترف "أوكلاند أثلاتكس".

 

متحف روبين للفنون، مدينة نيويورك

متحف روبين للفنون
متحف روبين للفنون، مدينة نيويوركCredit: Matthew Eisman/Getty Images

كان عام 2024 عامًا صعبًا على مشهد المتاحف الفنية في مدينة نيويورك. وأعلن متحف "روبين"، الذي يضم واحدة من أكبر مجموعات فن جبال الهيمالايا في العالم، أنه سيغلق مساحته المادية ويصبح "متحفًا بلا جدران".

ودع متحف "روبين" زواره في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه أعلن أن بعض أعماله - بما في ذلك غرفة الضريح البوذي التبتي الشهيرة - ستنتقل إلى متحف "بروكلين".

 

متحف "Fotografiska"، مدينة نيويورك

متحف "Fotografiska"، مدينة نيويورك
متحف "Fotografiska"، مدينة نيويوركCredit: Craig Barritt/Getty Images

المتحف الفني الكبير الآخر الذي يودع نيويورك هو متحف "Fotografiska"، وهو فرع من متحف التصوير الفوتوغرافي الذي يحمل الاسم ذاته ومقره في العاصمة السويدية، ستوكهولم.

كان آخر يوم عمل للمتحف، في مقره بشارع "Park Avenue"، هو 29 سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أن مالكي المتحف يقولون إنهم لم يستسلموا بعد في مدينة نيويورك ويأملون في الانتقال إلى موقع آخر.

 

كنيسة "Wayfarers"، ولاية كاليفورنيا

كنيسة "Wayfarers" ولاية كاليفورنيا
كنيسة "Wayfarers" في ولاية كاليفورنياCredit: Gary Crabbe/Enlightened Images/Alamy Stock Photo

كنيسة "Wayfarers"، وهي كنيسة زجاجية مسجّلة في السجل التاريخي الوطني في جنوب كاليفورنيا، ما هي إلا ضحية لتغير المناخ.

صممها لويد رايت، نجل المعماري الأمريكي الأشهر فرانك لويد رايت، وكان الهيكل معرّضًا لخطر شديد بسبب الانهيارات الأرضية في المنطقة. نتيجة لذلك، اتخذ الأمناء قرارًا بتفكيك الكنيسة وتخزينها حتى يتم العثور على منزل آخر لها.

 

الشوارع الخاصة في حي "جيون" باليابان

حي جيون في اليابان
يزدحم المسافرون بالشوارع الضيقة في حي جيون بمدينة كيوتو اليابانيةCredit: Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images

في العاصمة اليابانية السابقة، أصبحت النساء اللاتي ما زلن يتدربن كفتيات غيشا تقليديات بمثابة عامل جذب سياحي بقدر ما أصبحت المباني التي يعشن فيها، ما أثار استياء سكان حي جيون التاريخي في كيوتو.

وفي محاولة للحد من تدفق "مصوري فتيات الغيشا"، صوّت المجلس المحلي في جيون في وقت سابق من هذا العام على إغلاق العديد من الشوارع الجانبية والأزقة، رغم أن الطرق الرئيسية ستظل مفتوحة للجمهور.

 

متحف "Living Computers: Museum + Labs"، مدينة سياتل

قام بول ألين، أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت"، بتأسيس هذا المتحف في مدينة سياتل، الذي كان مليئًا بعناصر من مجموعته الشخصية من أجهزة الحاسوب والأجهزة التقنية القديمة. 

واعتبر المتحف استثنائيا، إذ أنه شجّع الزوار على لمس واستخدام واللعب بكل عنصر معروض. وبعد وفاة ألين في عام 2018 وبعد ظهور الجائحة عامين، تم إغلاق متحف Living Computers مؤقتًا قبل إغلاقه بالكامل في عام 2024. ومن المقرر بيع العناصر التي احتضنها المتحف بالمزاد العلني.

 

"القوس المزدوج" في منطقة "جلين كانيون" الوطنية الأمريكية للترفيه 

القوس المزدوج
انهار التكوين الصخري القديم في أغسطس الماضيCredit: National Park Service

خسرت منطقة "جلين كانيون" الوطنية الأمريكية للترفيه أحد أهم معالمها السياحية في عام 2024 عندما انهار "القوس المزدوج". وقال موظفو منطقة "جلين كانيون" الوطنية للترفيه إن التكوين الصخري، المكون من الحجر الرملي "نافاهو" الذي يعود تاريخه إلى حوالي 190 مليون عام، انهار بسبب التآكل وتغيرات منسوب المياه.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.