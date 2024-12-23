أماكن سياحية لن تتمكن من زيارتها في عام 2025.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن السفر العالمي أسهل من أي وقت مضى. إذ تربط المزيد من مسارات الطيران أكثر قائمة غير مسبوقة من الوجهات، مما يربط الناس والثقافات بطرق جديدة.

ومع ذلك، رغم أنه قد يبدو أن العالم بأسره عبارة عن بوفيه مفتوح للسياحة، إلا أن ليس كل ما كان متاحًا في الماضي لا يزال متوفرا على قائمة السفر.

وقد اختفت بعض الوجهات والمعالم السياحية في عام 2024، بعضها نتيجة للكوارث الطبيعية، وبعضها الآخر بسبب التحديات المالية أو ببساطة بسبب تغيير التفضيل الشخصي.

إليكم بعض الأماكن التي لن تتمكنوا من زيارتها في عام 2025، أو ربما لن تتمكنوا من زيارتها نهائيا.

اثنان من فنادق لاس فيغاس الكلاسيكية

فندق وكازينو "The Mirage"، لاس فيغاس Credit: Ethan Miller/Getty Images

غادر اثنان من فنادق الكازينو أفق مدينة لاس فيغاس هذا العام، وهما "Tropicana" و"The Mirage". وسيتم استبدال "The Mirage"، الذي افتُتح في عام 1989، بفندق "Hard Rock" جديد الذي يتخذ شكل جيتار عملاق. وفي الوقت ذاته، هُدم "Tropicana"في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإفساح المجال لملعب "بيسبول" الخاص بفريق كرة القاعدة المحترف "أوكلاند أثلاتكس".

متحف روبين للفنون، مدينة نيويورك

متحف روبين للفنون، مدينة نيويورك Credit: Matthew Eisman/Getty Images

كان عام 2024 عامًا صعبًا على مشهد المتاحف الفنية في مدينة نيويورك. وأعلن متحف "روبين"، الذي يضم واحدة من أكبر مجموعات فن جبال الهيمالايا في العالم، أنه سيغلق مساحته المادية ويصبح "متحفًا بلا جدران".

ودع متحف "روبين" زواره في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه أعلن أن بعض أعماله - بما في ذلك غرفة الضريح البوذي التبتي الشهيرة - ستنتقل إلى متحف "بروكلين".

متحف "Fotografiska"، مدينة نيويورك

متحف "Fotografiska"، مدينة نيويورك Credit: Craig Barritt/Getty Images

المتحف الفني الكبير الآخر الذي يودع نيويورك هو متحف "Fotografiska"، وهو فرع من متحف التصوير الفوتوغرافي الذي يحمل الاسم ذاته ومقره في العاصمة السويدية، ستوكهولم.

كان آخر يوم عمل للمتحف، في مقره بشارع "Park Avenue"، هو 29 سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أن مالكي المتحف يقولون إنهم لم يستسلموا بعد في مدينة نيويورك ويأملون في الانتقال إلى موقع آخر.

كنيسة "Wayfarers"، ولاية كاليفورنيا

كنيسة "Wayfarers" في ولاية كاليفورنيا Credit: Gary Crabbe/Enlightened Images/Alamy Stock Photo

كنيسة "Wayfarers"، وهي كنيسة زجاجية مسجّلة في السجل التاريخي الوطني في جنوب كاليفورنيا، ما هي إلا ضحية لتغير المناخ.

صممها لويد رايت، نجل المعماري الأمريكي الأشهر فرانك لويد رايت، وكان الهيكل معرّضًا لخطر شديد بسبب الانهيارات الأرضية في المنطقة. نتيجة لذلك، اتخذ الأمناء قرارًا بتفكيك الكنيسة وتخزينها حتى يتم العثور على منزل آخر لها.

الشوارع الخاصة في حي "جيون" باليابان

يزدحم المسافرون بالشوارع الضيقة في حي جيون بمدينة كيوتو اليابانية Credit: Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images

في العاصمة اليابانية السابقة، أصبحت النساء اللاتي ما زلن يتدربن كفتيات غيشا تقليديات بمثابة عامل جذب سياحي بقدر ما أصبحت المباني التي يعشن فيها، ما أثار استياء سكان حي جيون التاريخي في كيوتو.

وفي محاولة للحد من تدفق "مصوري فتيات الغيشا"، صوّت المجلس المحلي في جيون في وقت سابق من هذا العام على إغلاق العديد من الشوارع الجانبية والأزقة، رغم أن الطرق الرئيسية ستظل مفتوحة للجمهور.

متحف " Living Computers: Museum + Labs"، مدينة سياتل

قام بول ألين، أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت"، بتأسيس هذا المتحف في مدينة سياتل، الذي كان مليئًا بعناصر من مجموعته الشخصية من أجهزة الحاسوب والأجهزة التقنية القديمة.

واعتبر المتحف استثنائيا، إذ أنه شجّع الزوار على لمس واستخدام واللعب بكل عنصر معروض. وبعد وفاة ألين في عام 2018 وبعد ظهور الجائحة عامين، تم إغلاق متحف Living Computers مؤقتًا قبل إغلاقه بالكامل في عام 2024. ومن المقرر بيع العناصر التي احتضنها المتحف بالمزاد العلني.

انهار التكوين الصخري القديم في أغسطس الماضي Credit: National Park Service

خسرت منطقة "جلين كانيون" الوطنية الأمريكية للترفيه أحد أهم معالمها السياحية في عام 2024 عندما انهار "القوس المزدوج". وقال موظفو منطقة "جلين كانيون" الوطنية للترفيه إن التكوين الصخري، المكون من الحجر الرملي "نافاهو" الذي يعود تاريخه إلى حوالي 190 مليون عام، انهار بسبب التآكل وتغيرات منسوب المياه.