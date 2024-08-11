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نشر الأحد ، 11 اغسطس / آب 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انهار قوس صخري تتم زيارته بشكل متكرر في خليج "روك كريك" في منطقة "جلين كانيون" الوطنية للترفيه في ولاية يوتا، بحسب ما أفادت خدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية، الجمعة، في بيان صحفي.

وكان هذا المعلم الجيولوجي، الذي يُدعى "القوس المزدوج" (Double Arch)، معروفًا بأسماء أخرى، بما في ذلك "وعاء المرحاض"، و"بركة الهلال"، و"الثقب في السقف".

وذكرت الإدارة أنّه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة الانهيار الذي وقع، الخميس.

صورة للمعلم الصخري في 9 أغسطس/آب بعد انهياره. Credit: National Park Service

ووفقًا للبيان، تشكل "القوس المزدوج" من حجر "نافاهو" الرملي الذي يعود تاريخه إلى 190 مليون سنة تقريبًا.

ومنذ تشكله، تعرض الهيكل المصنوع من حبيبات الرمال الدقيقة للتشقق والتآكل الناجم عن الرياح والأمطار.

وتشتبه خدمة المتنزهات الوطنية في أن التغيرات في مستوى المياه والأمواج ساهمت في انهيار القوس.

صورة للقوس قبل انهياره. Credit: National Park Service

وذكرت المشرفة على منطقة "جلين كانيون" الوطنية للترفيه، ميشيل كيرنز، في البيان: "هذا الحدث بمثابة تذكير بمسؤوليتنا وحاجتنا إلى حماية الموارد المعدنية المحيطة ببحيرة باول".

وأضافت: "هذه المعالم تتمتع بعمر افتراضي يمكن أن يتأثر أو يتضرر بسبب التدخلات الناجمة عن الإنسان."

وتمتد منطقة "جلين كانيون" الوطنية للترفيه على مساحة تزيد عن 1.25 مليون فدان عبر أريزونا ويوتا.

واستقبلت الوجهة أكثر من 5.2 مليون زائر ترفيهي في عام 2023 للاستمتاع بمناطق الجذب الشهيرة مثل بحيرة "باول"، ومنعطف "حدوة الحصان"، المدرج في قائمة شبكة CNN لأجمل الأماكن في العالم.

ومن وقت لآخر، تحدث انهيارات في الصخور غريبة الشكل والشهيرة بين السياح، مع أنها تبدو متماسكة.

وفي تايوان على سبيل المثال، انهارت "صخرة خرطوم الفيل" الشهيرة في البحر أواخر العام الماضي.