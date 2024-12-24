في فلورنسا.. افتتاح ممر سري كان مخصصًا للنخبة!

نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— الآن وللمرة الأولى في التاريخ، تم افتتاح ممر "فاساري" للجمهور.

بني الهيكل كممر سري مخصص لتنقّل نخبة فلورنسا بعيدًا عن أنظار المواطنين العاديين.

والممر الذي يبلغ طوله 750 مترًا أقرب إلى مسار خاص للمشي عابر لوسط فلورنسا، وتم تصميمه لسلالة ميديشي الحاكمة في عام 1565، من قبل الفنان والمهندس المعماري جورجيو فاساري.

ويربط الممر الذي بُني خلال خمسة أشهر فقط، من أجل كوزيمو الأول دي ميديشي، بين أشهر ثلاثة مواقع في فلورنسا، وهي قصر "فيكيو" (المركز السياسي للمدينة)، ومعارض "أوفيزي" (التي كانت في السابق مكاتب الحكام، وقصر "بيتي"، حيث عاشت العائلة.

وسمح لهم الممر بالتنقل بين المنزل والمكتب من دون أن يزعجهم عامة الناس، أو يتعرضوا للهجوم من قبل أعدائهم.

يربط الممر بين قصر "فيكيو" وقصر "بيتي"، عبر معارض "أوفيزي" وجسر "بونتي فيكيو". Credit: Uffizi Galleries

واليوم، يوفر الهيكل ممرًا "سريًا" عبر بعض المناطق الأكثر شهرة في فلورنسا مع إطلالات مذهل تتمتّع بميزة الهدوء بعيدا عن لحشود التي ستجدها بالخارج.

ورُغم تجمع الحشود على طول جسر "بونتي فيكيو"، أي جسر فلورنسا الشهير الذي يعود إلى العصور الوسطى والمليء بالمتاجر، إلا أنّ أولئك الموجودين في الممر سيمرون بسعادة من فوقهم، ويستمتعون بالمناظر ذاتها للمدينة، لكن من دون فوضى.

وتعود إطلالات الممر إلى ارتفاعه، فهو يمتد فوق المباني، والقصور، والأبراج.

يؤدي الممر إلى كنيسة "سانتا فيليسيتا"، حيث يمكن للزوار النظر إلى الداخل من دون أن يراهم أحد. Credit: Andreas Solaro/AFP/Getty Images

افتُتح الجزء الرئيسي من الممر، الممتد من "أوفيزي" إلى حدائق "بوبولي" خارج قصر "بيتي"، للجمهور الجمعة.

هذه المرة الأولى في التاريخ التي يتمكن فيها الأشخاص العاديون من الوصول إليه، فَلِقرون مضت، شكّل الهيكل ممرًا خاصًا لنبلاء توسكانا الكبار، ولم يتمكن أعضاء طاقمهم حتّى من السير عبره.

في العقود الأخيرة، افتُتِح الممر لأولئك الراغبين بدفع رسوم باهظة من أجل الوصول الحصري إليه، لكنه أُغلِق في عام 2016 لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.

الآن، ستتم مرافقة من يشترون تذكرة بقيمة 20 يورو (21 دولار تقريبًا) إلى الممر في مجموعات مكونة من 25 شخصًا.

ويبدأ الممر من الطبقة الثانية من "أوفيزي"، حيث سيخطو الزوار 58 خطوة إلى الأسفل باتجاه مساحة ذات سقف مرتفع ومزخرف باللوحات الجدارية.

ومن هناك، تتحول المساحة إلى ممر مرصوف بالطوب، مع وجود نوافذ صغيرة تطل على الشوارع إلى اليمين، ونوافذ مربعة كبيرة تطل على نهر "أرنو".

ومن ثمّ يمتد الممر على طول قمة جسر "بونتي فيكيو"، مزينًا بمجموعة من النوافذ البانورامية التي تمتد إلى منتصف الطريق، والتي أضافها الدكتاتور بينيتو موسوليني الذي كان من المقرّر أن يرافق أدولف هتلر عبر الممر.

"رؤية العالم"

تتيح النوافذ البانورامية الممتدة على طول جسر "بونتي فيكيو" الاستمتاع بالمناظر الشهيرة، بعيدًا عن الحشود. Credit: Andreas Solaro/AFP/Getty Images

قال مدير "أوفيزي"، سيمونيه فيردي، لـ CNN إنّ الممر كان "مكانًا أسطوريًا بالنسبة للعالم الغربي"، فهو كان "مفتوحًا لقلة" من الناس في السابق.

وأضاف فيردي أنّ بناء الممر يوحي بأهمية الثقافة للمشروع السياسي لدى عائلة ميديشي، وشرح: "كان هذا جديدًا على عصر النهضة، أي العنصر الثقافي للحكومة".

وأكّد فيردي أنّ "الثقافة التي تم إنشاؤها هنا هي المحرك لجميع محاكم أوروبا الحديثة"، مضيفًا أنّ زيارة الممر المُجدَّد "ليست مجرد وجهة رائعة، بل هي بمثابة رحلة إلى رؤية لعالم".

ازدهر الممر في الماضي بأكثر من ألف عمل فني من القرن الثامن عشر وما بعده، لكنه فارغ اليوم بشكلٍ يستحضر هيئة الهيكل الأصلي في القرن السادس عشر.