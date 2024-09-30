على ارتفاع 530 مترًا.. كيف تبدو بلدة "أشباح" من السماء في إيطاليا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "جمالها مخيف وكئيب، حيث تتميّز بموقع درامي إلى جانب جرف، وتُقدّم شهادة صامتة على ماضيها"، هذا ما قاله المصور الإيطالي، كورادو فيتون، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وتتواجد بين أحضان جبال "أسبرومونتي" الإيطالية، مجموعة من القرى الصغيرة التي تحمل طابعًا من التراث اليوناني القديم. ولكن، تبرز بلدة "روغودي فيكيو" على قمّة تلّ يصل ارتفاعه إلى 530 مترًا فوق سطح البحر.

وكان فيتون محظوظًا برصدها من السماء بطائرة "الدرون" الخاصة به. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

تقع البلدة المهجورة، وهي تُعرف بـ"بلدة الأشباح"، داخل مقاطعة "ريدجو كالابريا"، ويمكن الوصول إليها عبر طريق متعرّج داخلي من ساحل البحر الأيوني الجنوبي.

وأوضح الموقع الإلكتروني "Iitaly Calabria" أن العديد من الأشخاص هاجروا من "روغودي" بعد وقوع سلسلة من الزلازل في عام 1783. وعانت البلدة أيضًا من الانهيارات الأرضية والفيضانات على مرّ الزمان.

وفي عام 1971، أُخليت بالكامل عندما أُعلن أنّها غير صالحة للسكن.

ويمكن التجوّل اليوم في شوارع هذه البلدة الصغيرة، والنظر من خلال الأبواب للعثور على جدران متداعية وأثاث مهجور تحت أسطح المنازل المنهارة.

وواجه المصور الإيطالي العديد من التحديات أثناء زيارته بلدة "روغودي"، أبرزها القيادة على طرق مهجورة ووعرة للغاية.

وقال فيتون: "لم أدخل البلدة كونها مهجورة، وهذا أمر خطير جدًا.. وبدلًا من ذلك، بقيت في ساحة صغيرة ستُقابلها بمجرد وصولك إلى هناك".

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من مُتابعي فيتون عبر قناته على "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Aerial Pictures".

ويُعدّ أفضل وقت لزيارة "روغودي" في أواخر فصل الربيع أو أوائل فصل الخريف، حيث يكون الطقس معتدلًا في العادة. وفي المقابل، قد يُشكّل فصل الشتاء ظروفًا خطيرة بسبب تساقط الأمطار والثلوج.

وأكّد فيتون على ضرورة احترام البلدة، مع مراعاة أهميتها التاريخية والثقافية. ويجب أيضًا اتّخاذ جميع إجراءات السلامة بعين الاعتبار عند زيارتها بسبب موقعها المرتفع.