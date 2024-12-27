ضبط عشرات الألعاب النارية في حقيبة محمولة بمطار في أمريكا

نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاجأ ضُبّاط إدارة أمن النقل بعثورهم على عشرات الألعاب النارية في حقيبة محمولة تعود لأحد المسافرين.

تم الإبلاغ عن حقيبة امرأة لتفتيشها في مبنى الركاب رقم 4 بمطار لوس أنجلوس الدولي (LAX)، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، بعد رؤية أحد العاملين أغراض مشبوهة عبر ماسحات الأشعة السينية.

وكان يوجد 82 لعبة نارية و3 سكاكين، ونسختان طبق الأصل من الأسلحة النارية، وعبوة رذاذ الفلفل.

وأفاد مدير الأمن الفيدرالي في إدارة أمن النقل بلوس أنجلوس، جيسون بانتاغيس، في بيان صحفي: "العدد الهائل من العناصر المحظورة التي تم اكتشافها في حقيبة يد واحدة أمر مثير جدًَا للقلق".

وتابع: "يُعدّ هذا الحادث بمثابة تذكير لجميع المسافرين بضرورة التحقق من محتويات حقائبهم قبل التوجّه إلى المطار".

ومن المعروف أن المتفجرات، مثل الألعاب النارية، غير مسموحة في الأمتعة المُسجّلة والمحمولة. ويمكن وضع السكاكين وكميات قليلة من رذاذ الفلفل في الحقائب المُسجّلة للرحلات الداخلية.

تم استجواب المسافرة من قبل الشرطة، بينما صادرت فرقة تفكيك القنابل في مطار لوس أنجلوس الدولي الألعاب النارية.

وهذه ليست المسافرة الوحيدة التي حاولت إدخال بضائع محظورة عبر مطار لوس أنجلوس في الأسابيع الأخيرة.

فخلال عطلة عيد الشكر، اعتُقل رجل في مطار لوس أنجلوس الدولي بعدما كشف ضُبّاط الجمارك عن وجود 70 رطلًا (نحو 32 كيلوغرامًا) من الملابس المُشبعة بمادة "الميثامفيتامين" في أمتعته.

وأفادت إدارة أمن النقل أن 2.6 مليون شخص مرّوا عبر نقاط تفتيش أمن المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في 15 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بـ2.5 مليون في التاريخ ذاته من العام 2023.