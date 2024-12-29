نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

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لا توجد غرفتين متشابهتين.. فندق بديكور غريب يجذب السياح من حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن اشتهرت بنقل الركاب الأثرياء عبر أوروبا داخل عربات قطار فاخرة، عادت العلامة التجارية "Orient Express" (قطار الشرق السريع) للظهور مرة أخرى، هذه المرة من خلال الخروج عن قضبان السكك الحديدية لخوض مغامرة فندقية فاخرة في إيطاليا.

يُعد فندق "Orient Express La Minerva" (قطار الشرق السريع لا مينيرفا )المقرر افتتاحه وسط روما في ربيع عام 2025، أول فندق يفتتح تحت أحدث تجسيد للعلامة التجارية الأسطورية.

ومن المقرر افتتاح فندق آخر إلى جانب سفينتين تحملان العلامة التجارية.

وقد شيّد فندق "La Minerva" في الأصل عام 1620 وتحوّل إلى فندق في القرن التاسع عشر، وخضع للترميم من أجل تسليط الضوء على تاريخ روما الغني.

ويزعم الفندق أنه يجمع بين "أسلوب آرت ديكو" و"الأناقة المعاصرة" مع محاولة التقاط سحر قطار الشرق السريع الأصلي الخالد.

ومن خلال 93 غرفة فندقية فاخرة، من بينها 36 جناحًا وحانة ومطعمًا على السطح إضافة إلى حمام تركي، يستهدف فندق "Orient Express La Minerva" السياح الأنيقين والرومانيين على حد سواء، بأسعار تبدأ من ألف يورو (حوالي 1،055 دولارًا) في الليلة.

موقع عالمي المستوى

يوفر موقع الفندق للضيوف سهولة الوصول إلى العديد من معالم الجذب الرئيسية في روما Credit: Patrick Locqueneux/Orient Express

ويقع فندق "La Minerva" في قلب روما، على بعد خطوات قليلة من مبنى "بانثيون" التاريخي، ويتميز بـ "واحدة من أكثر الخلفيات البانورامية الخلابة" في المدينة، وفقا للمواد الترويجية للفندق.

ومن حانة ومطعم "La Minerva" الواقعة على السطح، يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات قباب كنيسة"Sant’Ivo alla Sapienza"، وكاتدرائية القديس بطرس، وبرج قصر "كيرينالي".

ويسمح الموقع المميز للفندق في ساحة "ديلا مينيرفا" التاريخية للضيوف بالسير إلى بعض المعالم الرئيسية في روما، بما في ذلك السلالم الإسبانية و"الكولوسيوم"، فضلاً عن المتاحف، والمطاعم، وغيرها.

غرف فاخرة

تجمع الغرف والأجنحة في فندق "La Minerva" بين الهندسة المعمارية الإيطالية والرومانية الكلاسيكية مع لمسات أنيقة وحديثة. Credit: Patrick Locqueneux/Orient Express

وقد قام المهندس المعماري والمصمم الفرنسي المكسيكي، هوغو تورو، بتصميم الفندق بعناية فائقة، بحيث يشعرك وكأنك في منزل خاص وليس فندقًا، وفقًا لجيامباولو أوتازي، وهو المدير العام لفنادق "Orient Express" في إيطاليا.

وتتراوح مساحة الغرف والأجنحة في فندق La Minerva" من 25 إلى 235 مترًا مربعًا، وتتميز جميعها بأسرّة بحجم كبير وحمامات رخامية.

وتتميز بعض الأجنحة بشرفة خاصة، ما يسمح للضيوف بالاستمتاع بإطلالة فريدة على المناظر الطبيعية للمدينة.

وسيجد المسافرون المقيمون داخل أجنحة مميزة مختارة مشغل أسطوانات "فينيل" ومجففات شعر من علامة "دايسون" داخل غرفهم. إضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف طلب خدمة الخادم الشخصي.

وكما هو متوقع من علامة تجارية مرتبطة بعربات الطعام الفاخرة داخل القطارات، يحتوي فندق "La Minerva" على مكانين لتناول الطعام والشراب، أحدهما على السطح والآخر يقع في الردهة الأنيقة.

بناء إرث خالد

صممت الحمامات في الفندق من الرخام وتشمل أحواض استحمام على شكل أصداف Credit: Patrick Locqueneux/Orient Express

ويعد فندق "La Minerva" مجرد بداية لما يأمل ملاّك العلامة التجاري"Orient Express" أن يكون فصلاً جديدًا.

في وقت لاحق من عام 2025، من المقرر أن تفتتح "Orient Express" فندقها الثاني، هو "Palazzo Donà Giovanelli" في مدينة البندقية.

وتجلب "Orient Express" تجربة السفر الفاخرة إلى البحر، مع إطلاق السفينة السياحية "La Dolce Vita" في عام 2025 و"Corinthian"، وهو أكبر يخت شراعي في العالم، في عام 2026.

وقال أوتازي: "بعد 140 عامًا من التاريخ، تعود هذه العلامة التجارية إلى الحياة مرة أخرى، ومسؤوليتنا هي وضع المعيار.. للاستمرار لمدة 140 عامًا أخرى".

وبالنسبة إلى أولئك الذين فاتتهم فرصة تجربة رحلة القطار الشهيرة، أو يرغبون في إحيائها، ستعود قطارات "Orient Express" قريبًا إلى السكك الحديدية.

وفي منتصف عام 2026، ستتاح الفرصة للمسافرين للصعود على متن عربات قطار الشرق السريع الأصلية من العشرينيات والثلاثينيات. وقد أعيد تصميم عربات الطعام والحانة بعناية لإضفاء الأجواء الحميمة والأناقة، مع إضاءة ناعمة وأعمدة رخامية كنقاط محورية.

وقد أعيد تصميم الأجنحة لتوفير أقصى درجات الراحة، إذ تتميز بلوحات أمامية مطرّزة، إضافة إلى حمامات خاصة وغرف ملابس لتعزيز التجربة.