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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند إسقاط الكرة في ميدان "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك للاحتفال بقدوم عام 2025، ستكون عشرات الدول حول العالم قد احتفلت بالفعل بالعام الجديد.

تقع دولة كيريباتي في وسط المحيط الهادئ. وقادت أكبر جزرها، والمعروفة باسم "كيريتيماتي"، أولى احتفالات العام 2025. وتبعتها بعد ذلك جزر "تاشام" في نيوزيلندا، وتحديدًا في الساعة 5:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

واحتفلت أيضًا معظم أجزاء نيوزيلندا، إلى جانب إقليم "توكيلاو" النيوزيلندي، ودولة "ساموا"، ومملكة "تونغا"، وجزر "فينيكس" التابعة لكيريباتي، وبعض مناطق القارة القطبية الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، وعلى الجانب الآخر من خط التاريخ الدولي، ستكون "هاواي" و"ساموا" والعديد من الجزر النائية الأمريكية من بين الأماكن الأخيرة التي تحتفل بالعام الجديد.

وسيتعيّن عليهم الانتظار حتى صباح يوم الأربعاء، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، للاحتفال بقدوم العام 2025.

وفي المجموع، هناك 39 منطقة زمنية محليّة مختلفة قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم، بعضها يختلف بمقدار 15 أو 30 دقيقة مقارنة بالمناطق القريبة، بما في ذلك منطقتان متقدمتان عن التوقيت العالمي المنسق بأكثر من 12 ساعة. ويعني ذلك أن العالم أسره يستغرق 26 ساعة لاستقبال العام الجديد.