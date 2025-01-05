مارسيليا.. مدينة فرنسية تبرز كعاصمة جديدة وجذّابة لأوروبا

نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيدًا عن كونها واحدة من الوجهات الكلاسيكية في فرنسا، وجدت ثاني أكبر مدينة في البلاد، من حيث عدد السكان، نفسها مؤخرًا في دائرة الضوء.

بداية، وُضعت مارسيليا على خريطة الموضة عندما قدّمت دار "شانيل" للأزياء الراقية عرضًا صيفيًا كبيرًا في مركز "راديانت سيتي" للفنون. بعد ذلك، تم التصويت لأحد أحيائها باعتباره الأكثر روعة.

وفجأة، أصبحت أقدم مدينة في فرنسا على قائمة الوجهات المُفضّلة لعطلات نهاية الأسبوع.

وتُقدّم مارسيليا مزيجًا مُلهمًا من الثقافات التي جلبتها مختلف الجاليات المهاجرة على مرّ القرون، وتحديدًا فيما يتعلق بمشهد الطعام النابض بالحياة.

مدينة الـ100 حي

كما هو الحال عند زيارة أي مدينة كبيرة لقضاء العطلة، يجب تحديد الأولويات والاهتمامات.

على سبيل المثال، تحتضن مارسيليا كاتدرائية "نوتردام دي لا غارد"، التي تقع على ارتفاع 150 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتوفر إطلالات مذهلة على المدينة مترامية الأطراف.

وبعد اكتسابها شهرة واسعة من التجارة البحرية، لا تزال مارسيليا تولي اهتمامًا كبيرًا لميناء "Vieux" التاريخي. ويتألف من العديد من الأسواق والمطاعم الموجودة على جانب الماء والحانات التي تفتح حتى وقت متأخر من الليل.

وهناك أيضًا دير "سان فيكتور" المهيب، وهي أقدم كنيسة في مارسيليا، حيث تأسست في القرن الخامس، ثم هُجرت خلال الثورة الفرنسية، ورُمّمت في القرن التاسع عشر.

ولا تزال تجتذب الحُجّاج والسُيّاح حتى يومنا هذا.

وتحتضن المدينة مستشفى "Hôtel-Dieu" من العصور الوسطى، والذي بُني على الآثار الرومانية، والذي يعمل الآن كفندق "InterContinental Marseille – Hotel Dieu" من فئة الخمس نجوم.

وتمتاز مارسيليا أيضًا بشوارع "Le Panier" الساحرة المتعرجة، وهي مليئة بالمقاهي والبوتيكات المستقلّة التي تبيع حرفًا يدوية. ومع المباني الملونة والشوارع المرصوفة بالحصى، تشعر وكأنك في بلدة إقليمية وليس مدينة صاخبة.

الحياة الشاطئية

هل ترغب في السباحة بالبحر؟ يمكن الوصول بسهولة إلى شاطئ المدينة، والذي يقع أسفل قلعة مارسيليا، والمعروفة باسم حصن "سانت نيكولاس".

وفي يوم مشمس، قد تجد صعوبة في العثور على بوصة مربعة من الرمال الفارغة، لكن المياه الجذّابة ستُعوّضك عن ذلك.

وتُشكّل مارسيليا أيضًا وجهة رائعة للتسوّق.

ففي شارع "Rue Grignan" الفاخر، حيث المباني ذات الحجارة البيضاء أقل تعرّضًا للرسومات على الجدران مقارنة بأماكن أخرى في المدينة، توجد متاجر راقية مثل "Hermès" و"Louis Vuitton" و"Cartier".

نجوم "ميشلان" وشطائر مارسيليا

تشتهر مارسيليا بتقديم طبق محلّي تقليدي من حساء السمك، ويُعرف باسم "Bouillabaisse".

وإذا كنت تستطيع تحمّل التكاليف، فإن مطعم "Le Petit Nice Passedat" الحائز على 3 نجوم "ميشلان" يقدم بعضًا من أفضل الخيارات. وتبلغ تكلفة "قائمة Bouillabaisse" في المطعم 390 يورو، أي 412 دولارًا، ويجب طلبها قبل 48 ساعة.

ولكن، هذا لا يعني أن المطاعم الحاصلة على نجوم "ميشلان" وحدها تُقدّم طعامًا جيّدًا في مارسيليا. ففي مطعم "Razzia"، يمكن الحصول على شطيرة شهية ومُشبّعة، لن تجد مثل مذاقها في أي مكان آخر.