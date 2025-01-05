دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— من المغامرات المذهلة، والمناظر الطبيعية الأخاذة، إلى المأكولات الرائعة، يُعد الركوب على متن أعظم رحلات السكك الحديدية في العالم تجربة لا تُنسى.

ولكن لا يجب على أفضل رحلات السكك الحديدية أن تكون الأكثر تكلفة.

وهناك عالم متطور باستمرار من رحلات القطارات.

فيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي سيشهدها القطاع في عام 2025:

من باريس إلى برلين في 8 ساعات

انطلقت رحلات قطارات عالية السرعة مباشرة بين باريس وبرلين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. Credit: Sean Gallup / Staff

ترتبط عاصمتان عظيمتان في أوروبا بأول مسار مباشر بالقطارات عالية السرعة.

وأطلقت شركة "Deutsche Bahn" الألمانية خدمة "InterCity Express" النهارية، أو "ICE"، بين باريس وبرلين في 16 ديسمبر/كانون الأول، وتخطط لإضافة مسار ثانٍ بين العاصمتين في عام 2026.

وتبدأ الأسعار من حوالي 60 دولارًا، ويتسع كل قطار لـ 444 راكبًا، ويمكن لـ 111 منهم الاستمتاع بالراحة الإضافية للمقاعد الجلدية والمرطبات في مقاعد الدرجة الأولى.

أسرع قطارات العالم

خلال 15 عامًا تقريبًا، بَنَت الصين أكبر شبكة سكك حديدية عالية السرعة في العالم.

وستأخذ القطارات الجديدة، المعروفة باسم "CR450"، هذا الإنجاز إلى مستوى جديد في عام 2025 عند طرح النماذج الأولى لخدمة الركاب.

وتُعد هذه القطارات تطوراً لسلسلة قطارات "فوشينغ" عالية السرعة الناجحة للغاية، وتم اختبارها في سرعات تزيد عن 450 كيلومترًا في الساعة، رُغم أنّ الحد الأقصى المقرر لها سيكون 400 كيلومتر في الساعة على الأرجح.

من الناحية النظرية، يمكن لقطارات "CR450" تقليص زمن الرحلة بين بكين وشنغهاي من أربع ساعات إلى ساعتين ونصف، وفقًا لصحيفة " South China Morning Post".

"لا دولتشي فيتا": قطار إيطاليا الفاخر الجديد

سيوفر قطار "لا دولتشي فيتا" رحلات فاخرة في إيطاليا. Credit: Courtesy Orient Express Italy

يبدو أن هذا العام سيكون بارزًا عندما يأتي الأمر للسفر بالقطارات الفاخرة.

وسيستقبل قطار "لا دولتشي فيتا – قطار الشرق السريع" الفاخر في إيطاليا أول ركابه في أبريل/نيسان من عام 2025.



وسيتحرك القطار عبر إيطاليا من الشمال إلى الجنوب في 6 مسارات منتظمة تعرض الكنوز التاريخية العديدة للبلاد، من جبال الألب الإيطالية، والبندقية، وروما، إلى ماتيرا وباليرمو في الجنوب.

وستتم إضافة مسارات دولية إلى باريس وإسطنبول ومدينة سبليت المتواجد على ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا لاحقًا.

"Amtrak" إلى نيو أورليانز

ستُعيد شركة "" إطلاق مسار إلى نيو أورليانز. Credit: EMILY KASK / Contributor

بعد انقطاع دام 20 عامًا، تُعيد شركة تشغيل قطارات الركاب الأمريكية "Amtrak" إطلاق قطارها بين موبيل في ألاباما ونيو أورليانز في عام 2025.

وتم تعليق الخدمة بعد أن دمر إعصار "كاترينا" مسارات السكك الحديدية الساحلية في أغسطس/آب من عام 2005، واستغرق الأمر سنوات من المناقشات بين شركات السكك الحديدية والمشرعين لإعادتها.

وستُعيد القطارات إنشاء روابط سكك حديدية مُعتمدة عبر المنطقة، وربط المراكز السكانية المتنامية والوجهات السياحية، ودعم الوظائف المتنوعة في الرعاية الصحية، والتعليم العالي، والشواطئ، والكازينوهات، والقواعد العسكرية المتعددة.

"Britannic Explorer" في إنجلترا وويلز

سيوفر قطار "Britannic Explorer" الفاخر رحلات رائعة عبر المملكة المتحدة. Credit: Belmond

لأكثر من 30 عامًا، كان القطار الفندقي الأكثر فخامة في المملكة المتحدة هو "Royal Scotsman"، الذي يُشغِّل رحلات فاخرة إلى أسكتلندا. وبدءًا من يوليو/تموز من عام 2025، سيكون له منافس جديد.

يُعد قطار "Britannic Explorer"، وتملكه وتديره شركة "Belmond"، أول قطار نوم فاخر بمسارات تمتد من لندن إلى المناظر الطبيعية الخلابة في ويلز، ومنطقة ليك ديستريكت، وكورنوال.

طواف فرنسا الكبير

في كل عام، يكمل طواف فرنسا الكبير للدراجات (Le Grand Tour France)، دورة شاقة حول البلاد، ويمر عبر، وفوق، بعض من أجمل المناظر الطبيعية.

وإذا كان ذلك يبدو كأمرٍ شاق للغاية، فلماذا لا تقوم بجولة مماثلة ولكن على متن قطار فاخر؟

ويَعِد قطار "Le Grand Tour France" برحلة فريدة حول بعض أبرز معالم فرنسا.

ومن المقرر أن يُعرِّف القطار الفاخر الضيوف، ويبلغ عددهم 42 فقط في كل رحلة، بالتاريخ الفرنسي والأوروبي، أثناء الاستمتاع بثقافة فرنسا الغنية بالهندسة المعمارية، والفنون، والحرف اليدوية، والموسيقى، والمأكولات، والنبيذ.

"حلم الصحراء" في المملكة العربية السعودية

سيكلّف هذا القطار في المملكة العربية السعودية 53 مليون دولار. Credit: Arsenale S.P.A./Saudi Arabia Rai/Davide Di Battista/Close to Medi

قد لا تخطر المملكة العربية السعودية في الأذهان عند التفكير برحلات السكك الحديدية، ولكن تأمل البلاد تغيير ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2025، مع إطلاق قطار "حلم الصحراء" الفاخر.

وسيستكشف القطار المصمم خصيصًا، والمكون من 41 مقصورة، المناظر الطبيعية الخلابة للصحراء والجبال في المملكة خلال مسار يبلغ طوله 1،280 كيلومتر، ويمتد من العاصمة الرياض إلى القريات، بالقرب من الحدود الأردنية.

وسيتمكن المسافرون من الاستمتاع بمناظر طبيعية من عالمٍ آخر، وخوض رحلات استكشافية، مثل زيارة محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.