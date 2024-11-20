هل سيبصر مشروع السكك الحديدية عالي السرعة ببريطانيا النور؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعتبر عملية بناء خطوط سكك حديدية جديدة مكلفة.

في الظروف المثالية، يكلف شق طريق جديد عبر المناظر الطبيعية ملايين الدولارات لكل ميل، وقد يستغرق عقوداً من الزمن لإنجازه.

ومع تكاليف المرحلة الأولى، والوحيدة الآن، التي تقدّر الحكومة البريطانية حاليًا بأنها تتراوح بين 58.4 مليار دولار و70 مليار دولار، فإن مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة 2 (HS2) في بريطانيا يكلف الآن 416 مليون دولار لكل ميل.

وهذا المقياس هو ما يمنحه لقب أغلى مشروع سكك حديدية في العالم.

وبالنسبة إلى مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي تبلغ تكلفته 128 مليار دولار، فإنه يواجه القدر ذاته من المشاكل في الولايات المتحدة، وهو الوحيد الذي يقترب من مطابقة تكاليف "HS2"، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يصل إلى 200 مليون دولار لكل ميل.

وتبلغ تكلفة مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة الأوروبية خارج المملكة المتحدة عادة حوالي 66.4 مليون دولار لكل ميل.

عملية بناء مشروع "HS2" خلف اللوحات الإعلانية بمحطة "يوستن" في لندن بسبتمبر عام 2023 Credit: Henry Nicholls/AFP/Getty Images

تتمتع الكثافة السكانية والتضاريس بتأثير كبير على تكاليف عملية البناء. ومع ذلك، نجحت الصين واليابان في ربط خطوط سكك حديدية عالية السرعة جديدة عبر بعض المدن الكبرى الأكثر كثافة سكانية في العالم بتكلفة أقل بكثير من التكلفة التي ستتكبدها بريطانيا لبناء 140 ميلاً من المسار بين لندن ومدينة برمنغهام الإنجليزية المركزية.

وقد تمكّن المقاولون الصينيون من تشغيل خط "WHOOSH" فائق السرعة بين جاكرتا وباندونغ عبر بعض من أكثر التضاريس صعوبة وكثافة سكانية في إندونيسيا مقابل نحو 80 مليون دولار لكل ميل.

ولكن في بريطانيا، حيث من الشائع أن تتجاوز مشاريع البنية التحتية الكبرى ميزانياتها، فإن تكاليف مشروع "HS2" تستمر في التراكم.

يتخذ مدخل النفق الشمالي للمشروع شكله عند تلال "تشيلترن" بالقرب من قرية غريت ميسندن Credit: Chris Gorman/Big Ladder/Getty Images

والآن، مع شعور مؤيديه باليأس إزاء الطريقة التي أدير بها خلال السنوات الأخيرة، يُنظَر إلى مشروع السكك الحديدية على نطاق واسع باعتباره فوضى باهظة التكلفة لن تحقق على الأرجح العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي وعد بها ذات يوم.

ولكن، كيف وصل المشروع إلى هذه المرحلة؟

وتتمثل الإجابة بالتدخل السياسي، والتطلع قصير الأمد، وافتقار المملكة المتحدة إلى سياسات النقل والصناعة المتكاملة طويلة الأجل، والتخطيط البطيء والمفرط في البيروقراطية والأنظمة البيئية، وسوء إدارة المشروع والإشراف غير الكافي من قِبَل موظفي الخدمة المدنية والحكومة، وغيرها.

منذ إطلاقه في عام 2012 بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ 42.8 مليار دولار لنحو 400 ميل من السكك الحديدية الجديدة، كان مشروع "HS2" يقاد من قبل خمسة رؤساء تنفيذيين مختلفين وسبعة رؤساء مجالس إدارة، لكن من الناحية النظرية كان العدد يفوق ذلك.

في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024، وصفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة 2 بأنه "قصة خلل وظيفي طويل الأمد".

وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية أن "التقزم التدريجي لمشروع HS2 يمثل قصر نظر صارخًا ولكنه أيضًا درس عملي في سبب كفاح بريطانيا للهروب من حلقة النمو الهزيل. لقد أصبح المشروع رمزًا لعجز بريطانيا عن إكمال مشاريع البنية التحتية الكبيرة."

وأوضح كريستيان وولمار، الصحفي المتخصص في السكك الحديدية والمتشكك منذ فترة طويلة في مشروع "HS2" لـ CNN، أن المشروع كان محكومًا عليه بالفشل منذ البداية، مع ارتفاع تكاليفه جزئيًا بسبب عيوب بسيطة في التصميم.

وقال: "لقد ارتُكبت العديد من الأخطاء في البداية، بما في ذلك قرار بناء الخط بسرعة 400 كيلومتر في الساعة (250 ميلاً في الساعة)، أي أسرع بـ 100 كيلومتر في الساعة من القاعدة الدولية".

وأضاف وولمار: "كان هناك أيضًا نقص في المناقشة حول المسار المختار، والذي كان من الممكن أن يتبع ممرات الطرق السريعة الحالية".

لافتات وضعها ناشطون بيئيون احتجاجًا على عمليات قطع الأشجار من أجل مشروع "HS2" في منطقة "Jones Hill Wood" ببلدة ويندوفر بإنجلترا، في أبريل عام 2021 Credit: Mark Kerrison/In Pictures/Getty Images

وقد عانت المشاريع الكبرى في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع تكاليف البناء. ولكن حتى قبل جائحة "كوفيد-19"، وغزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، والارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب تلك الأحداث العالمية، بدأت تكاليف "HS2" المتصاعدة في إثارة قلق العديد من المراقبين.

وفي حديثه خلال مؤتمر صناعي في عام 2022، ألقى ريكاردو فيريراس، وهو مدير شركة البناء العملاقة الإسبانية "فيروفيال"، وهي واحدة من العديد من الشركات المشاركة في مشروع "HS2"، باللوم على عملية الحصول على التصاريح وإجراء الدراسات البيئية في زيادة تكلفة بناء السكك الحديدية عالية السرعة في المملكة المتحدة.

وقال فيريراس: "صحيح أن التكلفة لكل كيلومتر أعلى بكثير في المملكة المتحدة مما هي عليه في أوروبا، على سبيل المثال في فرنسا أو إسبانيا، وألقى باللوم على متاهة التخطيط في المملكة المتحدة والقيود البيئية التي يتعين على شركات البناء التنقل فيها".

تم إنزال الجزء الأخير من سطح جسر "Colne Valley" وتثبيته في مكانه في قرية "Maple Cross" بمقاطقة هارتفوردشير Credit: Joe Giddens/PA Wire

في البداية، بدا مشروع HS2 منطقيًا بالنسبة للكثيرين. إذ قامت الحكومات البريطانية المتعاقبة بتسويق المشروع للناخبين باعتباره فرصة "لرفع مستوى" المدن المحرومة في المناطق الوسطى والشمالية من خلال الاستثمار في البنية التحتية المحسنة لإنشاء "قوى شمالية".

مع ذلك، لم يقتنع الجميع حتى قبل أن تصبح التكاليف خارجة عن السيطرة حقًا. وذكرت مؤسسة "New Economics Foundation"، وهي مؤسسة بحثية بريطانية معنية بالعدالة الاجتماعية، في تحليل نُشر عام 2019، أن مشروع HS2 من المرجح أن يفيد لندن وليس المدن الشمالية.

كان مشروع "HS2" مثيرًا للجدل لعدة أسباب. فمنذ البداية، أثار المشروع غضب المجتمعات التي تضررت من إنشائه وكذلك المدافعين عن البيئة الذين يحاولون إنقاذ الغابات القديمة التي تقع في طريقه.

وقد انزعج أولئك الذين زعموا أن التكلفة الأصلية مرتفعة للغاية بالنسبة لخط سكة حديد لن يوفر سوى سرعة سفر ضئيلة، بصرف النظر عما إذا كان سيحرر سعة شبكة السكك الحديدية الحالية للقطارات الإقليمية والبضائع.

وفي هذا الشهر، أُعلن عن إنفاق نحو 130 مليون دولار على "حظيرة خفافيش" بطول كيلومتر واحد تغطي المسار في ريف باكينجهامشير لضمان عدم إزعاج القطارات عالية السرعة للخفافيش التي تعشش في الغابات القريبة. وقد طالبت سلطات التخطيط ببنائها رغم عدم وجود أي دليل على تأثر الخفافيش بالقطارات، وفقًا لمسؤولي "HS2".

التقطت صورة لموقع بناء محطة الخط الرئيسي لـ "HS2" في شارع "كرزون" بمدينة برمنغهام في أكتوبر عام 2023 Credit: Mike Kemp/In Pictures/Getty Images

وفي حين تبني بلدان أخرى خطوط جديدة للسكك الحديدية على مستوى الأرض أو مرتفعة على جسور خرسانية، اختارت بريطانيا مسارًا أكثر تكلفة يتطلب 32 ميلاً من الأنفاق و130 جسرًا، بما في ذلك أطول جسر في المملكة المتحدة. وفي المتوسط، يكلف بناء نفق 10 أضعاف لكل ميل من المسار أكثر من فوق الأرض.

بعيدا عن الانتقادات، من المقرر أن يتميز المشروع ببعض الإنجازات المذهلة في مجال الهندسة المدنية.

ويمتد جسر "Colne Valley Viaduct" الذي ينقل قطارات السكك الحديدية من شمال غرب لندن لأكثر من ميلين فوق سلسلة من البحيرات والممرات المائية.

وجرى التخطيط لمحطات رئيسية جديدة لتكون بمثابة "كاتدرائيات" حديثة للنقل مستوحاة من محطات العصر الفيكتوري الرائعة في بريطانيا.

وتعني المواصفات "المطلية بالذهب" أن المسارات ستكون مناسبة لأسرع القطارات العادية في العالم عندما تبدأ في العمل في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

ومن المقرر أن خطوط السكك الحديدية الخرسانية "المبلطة" ستتطلب صيانة أقل مقارنة بخطوط السكك التقليدية. وسوف يتم إخفاء معدات مثل أعمدة تهوية الأنفاق بذكاء لتندمج مع البيئة المحيطة.

ويسري العمل حاليا في 350 موقعاً، ويشمل ذلك 4 آلات ضخمة تزن ألفي طن لحفر أنفاق جديدة، وقد تم بالفعل إكمال 14 ميلاً منها خلال السنوات الثلاث منذ بدء عملية البناء بجدية.

على سطح الأرض، بذلت شركة "HS2 Limited" المكلفة ببناء السكك الحديدية، ومقاولوها جهوداً هائلة للتخفيف من تأثيرهم على البيئة على طول المسار، وتعديل الطريق للحد من الأضرار التي تلحق بالغابات والمناطق المخصصة ذات الجمال الطبيعي المتميز، وزراعة ملايين الأشجار الجديدة وتمويل مشاريع بيئية ومجتمعية بملايين الدولارات.

بينما استمرت التكلفة في الارتفاع، تضاءل استعداد الجمهور لتحمل الفاتورة. وعندما ارتفعت تكلفة بناء المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 130 مليار دولار، تعرضت حكومة المملكة المتحدة لضغوط متزايدة لإيجاد مدخرات.

كان من المقرر أن يكون خط السكك الحديدية عالي السرعة 2 عبارة عن شبكة تتخذ شكل حرف "Y"، وبمجرد وصوله إلى برمنغهام، ينقسم غربًا وشرقًا نحو مدينتي مانشستر وليدز، ويربط العاصمة بمناطق المدن الرئيسية في شمال ووسط إنجلترا.

ولكن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تم التخلي عن الذراع الشرقي، ثم تبعه في عام 2022 قسم كرو-مانشيستر في شمال غرب إنجلترا وأخيرًا خط حاسم بسعة إضافية بين برمنغهام وكرو، وهو تقاطع سكة ​​حديدية شهير للخطوط المتجهة إلى شمال غرب إنجلترا، واسكتلندا، وويلز.

بينما أطلقت حكومة حزب العمال الجديدة المنتخبة في يوليو/تموز 2024 أصواتًا إيجابية بشأن الاستثمار في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وربما استكمال الأنفاق تحت لندن للوصول إلى المحطة النهائية المخطط لها في "يوستن"، إلا أنها رفضت حتى الآن الدعوات لإعادة تشغيل قسم برمنغهام-كرو من المرحلة الثانية.

ويزعم قادة صناعة السكك الحديدية أن إعادة تشغيل قسم برمنغهام-كرو من خط السكك الحديدية عالي السرعة 2 قد يوفر أموال الحكومة بالفعل، من خلال زيادة قيمة امتيازات التشغيل المستقبلية. وقد تبلغ قيمتها حوالي 26 مليار دولار إذا تم تطويرها بالكامل من وسط لندن وربط الخطوط بالمدن الشمالية.

ومع ذلك، فإن القسم قيد الإنشاء بين غرب لندن وبرمنغهام لن يساوي سوى ربع هذا المبلغ وفقًا لتحليل أجرته مجموعة السكك الحديدية عالية السرعة.

وتزعم مجموعة السكك الحديدية عالية السرعة أن إنفاق مليارات الدولارات الآن للوصول إلى يوستون وكرو من شأنه أن يوفر على خزانة المملكة المتحدة 4.5 مليار دولار في الأمد البعيد.

وتواصل لندن هيمنتها على اقتصاد المملكة المتحدة، وتمتص الاستثمارات والمواهب وتوسع الفجوة الهائلة بالفعل بين العاصمة وبقية البلاد.

ويحذر خبراء السكك الحديدية وحتى هيئة الرقابة على الإنفاق العام المستقلة التابعة لمكتب التدقيق الوطني من أن الخطة الحالية، بعيدًا عن زيادة القدرة على استيعاب الركاب والبضائع لتلبية أهداف تغير المناخ، ستؤدي إلى انخفاض القدرة على السكك الحديدية وارتفاع الأسعار.

وهذا بدوره سيجبر المسافرين على العودة إلى شبكات الطرق المزدحمة، أو على متن الرحلات الجوية قصيرة المدى، حيث سيحصلون على الأقل على منظر رائع لخط السكك الحديدية الجديد اللامع عالي السرعة، وربما فرصة لمحاولة معرفة كيفية إنفاق كل تلك الأموال.