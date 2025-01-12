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عاشق للتاريخ زار جميع مدافن الرؤساء الأمريكيين وقبر جيمي كارتر محطته التالية

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يستطيع الكثير من الأشخاص التباهي بأنهم حضروا قداسًا شبه حصري مع رئيسٍ سابق.

وفي عام 2021، كان مايكل تروب، وهو من مدينة أتلانتا الأمريكية، يسافر مع صديق له إلى مدينة بلينز في ولاية جورجيا، حيث وُلِد الرئيس الأسبق، جيمي كارتر، وتقع فيها أيضًا حديقة جيمي كارتر التاريخية الوطنية.

وكان تروب، وهو من هواة التاريخ الأمريكي، قد مرّ عبر بلينز من قبل.

وفي هذه الرحلة، أراد التوقف عند الكنيسة التي كان يرتادها آل كارتر، والتي شكّلت وجهة شهيرة لفترة طويلة لأولئك الذين يأملون في رؤية الرئيس الأسبق.

زار عاشق للتاريخ جميع مدافن الرؤساء الأمريكيين وقبر جيمي كارتر محطته التالية
حرص مايكل تروب على تقديم احترامه في "مركز كارتر" هذا الأسبوع.Credit: Courtesy Michael Tropp

وألمحت امرأة في الفندق الذي أقاما فيه في أميريكوس بجورجيا إلى حضور قداس الأحد في كنيسة " Maranatha Baptist"، حيث درّس كارتر في مدارس الأحد لعقود، وجذب الأشخاص من جميع أنحاء العالم للاستماع لمحاضراته. 

زار عاشق للتاريخ جميع مدافن الرؤساء الأمريكيين وقبر جيمي كارتر محطته التالية
كنيسة "Maranatha Baptist" في مدينة بلينز بولاية جورجيا الأمريكية.Credit: Michael Tropp

اتضح أن المرأة كانت قريبة جدًا من عائلة كارتر وعملت في حملة الرئيس الأسبق.

وقال تروب عند الحديث عن لقاءاته الرئاسية على مرّ الأعوام: "يحالفني الحظ في نصف الوقت".

وما لم يتوقعه الثنائي هو أن يكونا الشخصين الوحيدين خلال القداس، إلى جانب أفراد الخدمة السرية، الذين كانوا بصحبة الرئيس وزوجته، روزالين كارتر. 

كانت هذه واحدة من أولى القداسات التي حضرها الزوجان في كنيستهم القديمة في بلينز منذ أن حدّت جائحة كورونا من التجمعات بشكلٍ كبير.

ولاحقًا، رصد تروب زوجة الرئيس الأسبق وهي تتنزه مشيًا على الأقدام في الخارج مع أحد أفراد الخدمة السرية، وتمكن من التقاط صورة معها. وتوفيت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023.

وكانت هذه هي المرة الأخيرة من بين أربع مرات رأى فيها تروب كارتر. وتوفي كارتر في 29 ديسمبر/كانون الأول في بلينز عن عمر يناهز مئة عام وهو محاط بعائلته. 

وأصبح كارتر الرئيس الأسبق الأطول عمرًا عندما تجاوز الرقم القياسي الذي سجله الراحل، جورج بوش الأب، في مارس/آذار من عام 2019.

وليس كارتر الرئيس الأمريكي الوحيد الذي التقى به تروب، فقد التقى بسبعة إجمالاً (من ضمنهم كارتر).

وقابل تروب جيرالد فورد، وجورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وجو بايدن. 

زار عاشق للتاريخ جميع مدافن الرؤساء الأمريكيين وقبر جيمي كارتر محطته التالية
قابل مايكل تروب (في اليمين) الرئيس جيرالد فورد عندما كان في المدرسة العسكرية.Credit: Courtesy Michael Tropp

ولكنه أشار إلى أنّه لم يقابل الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، بعد.

ويهوى تروب تعلم المزيد عن تاريخ الولايات المتحدة، وهو يكتشف المزيد عن البلاد من خلال كل زيارة إلى مقبرة أو مدينة تاريخية. 

وأكّد تروب: "أنا من هواة التاريخ. أحب تاريخ الولايات المتحدة، والسياسة، والتاريخ الأوروبي، والسياسة الأوروبية. اعتدت قراءة كتب التاريخ في العطلة الصيفية. أنا مهووس بالتاريخ، ولطالما أحببته".

اهتمام مبكر بالتاريخ الرئاسي

زار عاشق للتاريخ جميع مدافن الرؤساء الأمريكيين وقبر جيمي كارتر محطته التالية
دُفِن توماس جيفرسون في فيرجينيا.Credit: Michael Tropp

قال تروب إنّ عمه غرس حب التاريخ فيه عندما كان طفلاً، لذلك، كانت تلك الفترة من حياته مليئة بذكريات زيارة فرجينيا لرؤية منزل جورج واشنطن، ومدينة ماونت فيرنون، أو مزرعة "مونتيسيلو" الخاصة بتوماس جيفرسون.

وأوضح تروب البالغ من العمر 45 عامًا، والذي فكر في السعي وراء مهنة في مجال السياسة قبل العمل في مجال المبيعات: "أعتقد أنّه كان لمجرد تواجدي هناك، وكوني محاطًا بالتاريخ عندما كنت طفلاً، أثر كبير علي".

وينحدر تروب من فيلادلفيا في الأصل، حيث كان قادرًا على السفر إلى العديد من المواقع الرئاسية والتاريخية على طول الساحل الشرقي.

ويعزو هاوي التاريخ، الذي قابل الرئيس، جو بايدن، قبل 20 عامًا أثناء تناول العشاء في العاصمة واشنطن، العديد من المصادفات الرئاسية إلى الحظ أو التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب.

ومنذ أن بدأ بزيارة مقابر الرؤساء عندما كان طفلاً، حرص الأربعيني على زيارة جميع المقابر الـ 39.

زار عاشق للتاريخ جميع مدافن الرؤساء الأمريكيين وقبر جيمي كارتر محطته التالية
يرى تروب أن موقع دفن أبراهام لينكولن في إلينوي هو الأكثي إثارة للإعجاب.Credit: Michael Tropp

وزار تروب قبر جيفرسون عندما كان في العاشرة من عمره، وكان كان أول قبر رئاسي يزوره.

وأشار تروب إلى أنّ كل قبر يختلف عن الآخر، ووصف قبر أبراهام لنكولن، الواقع في سبرينغفيلد بولاية إلينوي، بأنّه "الأفضل" بسبب مساحته الداخلية المزخرفة.

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ولكن لم تكن مدافن الرؤساء الأقل شهرة مزخرفة لدرجة كبيرة، على حد ما ذكره، ومنهم ميلارد فيلمور، الذي دفن في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، أو مارتن فان بورين، الذي دفن في مقبرة "Dutch Reform" في نيويورك.

والآن، يخطط تروب، يخطط رحلة حول مقابر الرؤساء كلما يحل عيد ميلاده. 

ومع أنّه زار جميع المقابر الـ 39 بالفعل، إلا أنّ ذلك لا يمنعه من العودة إليها، اصطحاب أصدقائه معه لتعلم المزيد عن تاريخ الولايات المتحدة>

وقدم تروب احترامه لكارتر في مدينة أتلانتا في "مركز كارتر" (The Carter Center) الإثنين، ووصف التجربة بأنّها "سريالية".

وبعد مراسم الجنازة في واشنطن الخميس، دُفِن كارتر في بلينز في المكان ذاته التي دُفِنت فيه زوجته في عام 2023. 

ويود تروب زيارة موقع دفن كارتر في أول فرصة يحصل عليها في حال فتحه أمام الجمهور.

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