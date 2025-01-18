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ما هي أفضل مدن العالم لعام 2025.. بحسب "تايم آوت"؟

سياحة
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كيب تاون: اختيرت المدينة الساحلية في جنوب أفريقيا كأفضل مدينة في العالم لعام 2025 من قبل شركة النشر العملاقة "تايم آوت". Credit: Ben1183/iStockphoto/Getty Images

دبي ،الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إن كنت تخطّط لرحلتك لعام 2025، قد تشكل قائمة "تايم آوت" السنوية لأفضل مدن العالم، مصدر إلهام لك. فأيّ منها احتلّت الصدارة هذا العام؟ 

طرحت "تايم آوت" هذا السؤال: "أين يمكنك زيارة مستعمرة من طيور البطريق الأفريقية، وتذوّق النبيذ من الطراز العالمي، والتنزّه على الشواطئ الحائزة على العلم الأزرق، والاستمتاع بمناظر إحدى عجائب الطبيعة السبع الجديدة، وتجربة الحياة الليلية النابضة بالحياة.. كل ذلك في يوم واحد"؟

الإجابة بالطبع هي مدينة كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، التي حصلت على درجة عالية في جميع الفئات.

وحول أقدم مدينة في جنوب أفريقيا لفتت "تايم آوت" إلى أنّ "كيب تاون تتميّز بتاريخها وأهميّتها الثقافية، وتوفّر للزوّار مجموعة كبيرة من الخيارات للتعلّم والاستكشاف والاستمتاع، كل ذلك من دون إهدار الكثير من المال".

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ولإعداد القائمة السنوية، أجرت الشركة الإعلامية استطلاع رأي لأكثر من 18500 من سكان المدن، بالإضافة إلى فريقها المكوّن من 100 خبير. وطُلب منهم تقديم رؤى حول مواضيع قريبة وعزيزة على قلوب المسافرين، شملت الطعام، والحياة الليلية، والثقافة، والقدرة على تحمل التكاليف، وقابلية العيش، والأجواء العامة للمدينة. ثم جمعت تايم آوت البيانات، وفق 44 معيارًا مختلفًا، لتصنيف أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2025.

وأفادت غريس بيرد، محررة السفر لدى "تايم آوت"، في بيان: "من القدرة على تحمّل التكاليف إلى الوصول للطبيعة، كانت قابلية العيش عاملاً رئيسيًا في استطلاعنا لهذا العام".

لا تعرض هذه القائمة فقط أكثر مدن العالم إثارة للزيارة في عام 2025، إذ يمكن العثور على الثقافة العالمية، والطعام الرائع، والحياة الليلية المثيرة في كل زاوية، لكنّها تعكس أيضًا الأماكن التي يشعر فيها السكان المحلّيون في منزلهم".

في كيب تاون، توصي مجلة "تايم آوت" الزوار بتجربة ثقافة صيد الأسماك بالمدينة في خليج كالك العصري، أو التوجه إلى إيست سيتي "لتذوق الطعام والتصميم الكابتونيين".

أما بالنسبة للاستمتاع ببعض الأماكن الخارجية الرائعة التي تشتهر بها المدينة، فتقترح العلامة التجارية الإعلامية على المسافرين زيارة محمية كيب بوينت الطبيعية المهيبة.

بانكوك: "مدينة ودودة وغنية ثقافيًا"

أفضل مدن العام لعام 2025
بانكوك: حلّت العاصمة التايلاندية التي تضم معالم سياحية مذهلة مثل القصر الكبير، في المركز الثاني على القائمة.Credit: tawanlubfah/iStockphoto/Getty Images

وتحل بانكوك في المرتبة الثانية على قائمة "تايم آوت" 2025، التي تم الكشف عنها الأربعاء، العاصمة التايلاندية التي تحظى بشعبية طويلة بين المسافرين العالميين. 

وأشارت مجلة "تايم آوت" إلى أنّ عاصمة تايلاند "تستوفي كل الشروط اللازمة كي تكون مدينة عظيمة: فهي تشتهر بالود، وبالغنى الثقافي، والمواقع الشهيرة مثل وات أرون والقصر الكبير".

ومن غير المستغرب أن يحتل مشهد الطعام الشهير عالميًا في بانكوك مرتبة عالية بين المستجيبين، إذ ذكرت مجلة "تايم آوت" أنّ 86٪ من السكان المحليين أعلنوا أنّ الطعام في بانكوك "جيد" أو "مذهل"، وقال 84٪ إن تناول الطعام في الخارج متاح بأسعار معقولة.

وأضافت: "مع توسيع BTS Skytrain وMRT، بات استكشاف بانكوك أسهل من أي وقت مضى".

أفضل مدن العام لعام 2025
نيويورك: هذه اللقطة لجسر مانهاتن من شارع واشنطن في دمبو، بروكلين، أحد أشهر أماكن التصوير في المدينة.Credit: Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images

أما نيويورك التي حلّت الأولى عالميًا السنة الفائتة فتراجعت إلى المركز الثالث في العام 2025، حيث أشارت مجلة "تايم آوت" إلى أنّ 78٪ من سكان نيويورك وصفوا المدينة بأنّها مثيرة، "وهي أعلى نسبة بين جميع المدن التي شملها الاستطلاع". وفي الوقت عينه، وافق 92٪ من المستجيبين على مشهدها الفني والثقافي العالمي.

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وثمّنت شركة الإعلام معالم هذه المدينة العالمية "من مناطق الجذب الشهيرة مثل Edge، أعلى منصة مراقبة في نصف الكرة الشمالي، إلى الأحياء النابضة بالحياة مثل Riverdale وConey Island،  بأنّ المدينة تتميّز بكل شيء حقًا".

أفضل مدن العام لعام 2025
ملبورن: "عاصمة أستراليا في مجال الطهي والثقافة" "تستمر بالازدهار والمفاجأة"، بحسب مجلة "تايم آوت". تظهر في الصورة محطة فليندرز ستريت.Credit: f11photo/iStockphoto/Getty Images

المرتبة الرابعة في القائمة  كانت من نصيب مدينة ملبورن الأسترالية، التي يُصادف أنها موطن "أروع شارع في العالم" لعام 2024، وفقًا لـTime Out. ولفتت الشركة الإعلامية إلى أنّ المدينة الأسترالية الساحلية تكسب أعلى الدرجات في فئة "المطاعم وتناول الطعام في الخارج" بالإضافة إلى "الثقافة".

أفضل مدن العام لعام 2025
لندن: يعد سوق بورتوبيللو رود في نوتينغ هيل أحد مناطق الجذب السياحي الأكثر شهرة في لندن.Credit: Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images

احتلت المرتبة الخامسة مدينة أخرى لها مكانتها بين السيّاح، لندن، التي تقول "تايم آوت" إنها تظل واحدة من أفضل مدن العالم "بفضل مطبخها النابض بالحياة، وحاناتها الشهيرة، والتسوق فيها الذي لا مثيل له، ومجتمعاتها المتنوّعة".

أفضل مدن العام لعام 2025
نيو أورليانز: عن مجلة "تايم آوت": "هناك العديد من الأسباب التي قد تدفعك إلى حب نيو أورليانز، إلا أن قدرتها على الصمود هي أول ما يتبادر إلى الذهن". وتظهر الصورة شارع بوربون، موقع الهجوم الذي وقع أخيرًا في ليلة رأس السنة.Credit: Peter Unger/Stone RF/Getty Images

وتكمل المراكز العشرة الأولى في القائمة نيو أورليانز، ومكسيكو سيتي، وبورتو، وشنغهاي، وكوبنهاغن. 

أفضل مدن العام لعام 2025
مدينة مكسيكو: تحتل مدينة مكسيكو المرتبة الرابعة بين المدن الأكثر سعادة في قائمتها، وفقًا لمجلة "تايم آوت"، حيث يقول 96% من السكان المحليين إن مدينتهم تجعلهم سعداء. تظهر في الصورة كنيسة غوادالوبي.Credit: MartinM303/iStockphoto/Getty Images

أما بالنسبة للقائمة الكاملة، فإنّ مدينتين أمريكيتين أخريين تنضمان إلى نيويورك ونيو أورليانز في المراكز الخمسين الأولى وهي: شيكاغو (11)، ولوس أنجلوس (40).

أفضل مدن العام لعام 2025
بورتو: "تم تصنيف ثاني أكبر مدينة في البرتغال بالمرتبة الرابعة كأجمل مدينة على القائمة، حيث وصفها 78% من السكان المحليين بهذا الاسم"، بحسب مجلة "تايم آوت".Credit: Sean Pavone/iStockphoto/Getty Images

لمعرفة المزيد عن المدن التي ظهرت في قائمة هذا العام، تفضل بزيارة موقع Timeout.com/bestcities.

أفضل مدن العام لعام 2025
شنغهاي: "لا توجد لحظة مملة أبدًا في شنغهاي، المدينة السينمائية حيث الجميع هو الشخصية الرئيسية"، وفق موقع "تايم آوت".Credit: Nikada/iStockphoto/Getty Images

أفضل 10 مدن في العالم لعام 2025، بحسب "تايم آوت"

  1. كيب تاون، جنوب أفريقيا
  2. بانكوك، تايلاند
  3. نيويورك، الولايات المتحدة
  4. ملبورن، أستراليا
  5. لندن، المملكة المتحدة
  6. نيو أورليانز، الولايات المتحدة
  7. مكسيكو سيتي، المكسيك
  8. بورتو، البرتغال
  9. شنغهاي، الصين
  10. كوبنهاغن، الدنمارك

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