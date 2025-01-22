صخرة خطيرة تجذب هواة التصوير والمتزوجين حديثًا في أستراليا.. ما سرّها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لا يمكنني أن أنسى مشهد العروس التي تتسلّق الصخرة مرتدية فستانها الأبيض، بينما يحمل الزوج حذاءها بالكعب العالي للوصول إلى القمة"، هكذا وصفت مدونة السفر السعودية، ربى العيدان، حماس السياح لالتقاط الصور على إحدى الصخور المشهورة في أستراليا، بمقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وتُعدّ أستراليا من بين الدول الحاضنة لأحد هذه المعالم السياحية الشهيرة والغريبة. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

صخرة "لينكولن"

أوضحت العيدان أن سبب تسمية الصخرة، يعود إلى متسلق الجبال الأسترالي، لينكولن هول، الذي عاش بالقرب من شلالات "وينتورث"، حيث تواجدت الصخرة، لمدة عقدين من الزمن، وتوفي بسبب إصابته بالمرض في عام 2012.

واشتُهر هول بتسلقه جبل إيفرست، حيث نجا بأعجوبة من ليلة باردة على ارتفاع 8,700 متر، بعد أن تم الإعلان عن وفاته.

وتابعت مدونة السفر السعودية: "هذا الرجل قاوم الموت في أعلى قمة بالعالم".

وتُعرف صخرة "لينكولن" أيضًا باسم صخرة "الزواج"، بسبب شعبيتها بين المتزوّجين حديثًا لالتقاط الصور.

ويكمن جمالها بشكل خاص في التمتع بإطلالات رائعة على وادي "جاميسون" و"الجبال الزرقاء"، خاصة أن ألوانها تتغيّر على مدار اليوم مع حركة الشمس.

وتفاجأت العيدان بشجاعة زوار الصخرة "المُسطّحة"، والتي يزيد ارتفاعها عن 800 متر، حيث وجدت الأشخاص يمشون على حوافها بكلّ جرأة، من دون التفكير بحقيقة أنّها عبارة عن جرف صخري، قد يسحبهم نحو الهاوية من دون سابق إنذار.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي العيدان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نصحت بزيارة الصخرة في فصل الصيف تحديدًا، بسبب برودة الأجواء خلال فصل الشتاء.