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يقدِّم لحم الكنغر والتمساح.. هذا ما ينتظرك على متن رحلة قطار فاخرة عابرة لمناطق أستراليا النائية

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعتبر المناطق الأسترالية النائية واحدة من أكثر الوجهات البرية عذرية على وجه الأرض.

إنها عبارة عن مساحة شاسعة من الصحاري والبراري شبه القاحلة، الممتدة على حوالي 80% من المناطق الداخلية في البلاد.

والمنطقة موطن لأكبر عدد من الإبل البرية في العالم،  ولكنها باستثناء ذلك  غير مأهولة إلى حدٍ كبير.

وهذا يجعلها المكان المثالي لاستكشاف الطبيعة البكر في أفضل حالاتها.

لكنك لست بحاجة إلى "العيش في ظروف صعبة" لزيارة هذه المنطقة النائية.

فهذا المسار يصبح سهلًا على متن قطار النوم الفاخر المكيّف.

يعد قطار "ذا غان" (The Ghan) واحدًا من أطول رحلات القطار في العالم، ويمتد مساره لمسافة 2979 كيلومترًا، ويمر عبر مناطق مناخية متعددة، من داروين الاستوائية في "الطرف العلوي" من أستراليا، إلى التلال الخضراء بأديلايد في جنوب المحيط الهندي.

كيفية ركوب قطار "ذا غان"

قطار غان
مسار قطار غان الفاخر والطويل. Credit: Journey Beyond

تعمل الخدمة عبر القارة مرتين أسبوعيًا في أي اتجاه، شمالاً أو جنوبًا، وعلى مدار العام (باستثناء ديسمبر/ كانون الأول إلى فبراير/ شباط، أي الأشهر الأكثر سخونة خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي).

ويمكن للقطار إكمال الرحلة بالكامل في حوالي يوم ونصف اليوم إذا كان يعمل من دون توقف.

لكن هذا ليس خيارًا، فلا يُعد "ذا غان" خط سكة حديدية للركاب، فهو قطار سياحي يعمل إسوة بسفينة سياحية بطيئة الحركة على قضبان، مع محطات وقوف عدة على طول المسار بالإضافة إلى رحلات استكشافية إرشادية. 

هناك مسارات متعددة بجولات مختلفة، استنادًا إلى المكان الذي تقصده، ومدة بقائك على متن القطار، وما ترغب برؤيته.

حتى في المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، هناك العديد من البلدات الصغيرة التي يمكنك زيارتها أثناء ركوب القطار.

وتقدم معظمها رؤى فريدة حول تاريخ وثقافة السكان الأصليين في أستراليا، بالإضافة إلى تذكير صارخ بالنضالات التي واجهها المستوطنون الأوروبيون في البلاد عندما بدأوا باستكشاف هذه المناظر الطبيعية الصحراوية المعادية في القرن التاسع عشر.

ويتوقف القطار في كاثرين وأليس سبرينغز وكوبر بيدي قبل أن يصل إلى أديلايد في اليوم الرابع، أي بعد حوالي 75 ساعة.

فندق فخم على سكة حديد

قطار غان
المشهد من السرير السفلي في كابينة مزدوجة من الدرجة الذهبية في قطار غان.Credit: Journey Beyond

يُعد قطار "ذا غان" أحد أطول قطارات الركاب في العالم.

يبلغ متوسط ​​طوله أكثر من 900 متر، مع عربات متصلة أو منفصلة بحسب عدد حجوزات الضيوف. تم تكوين قطارين من 30 عربة، ضما قاطرتين، وثلاث عربات طعام، وثلاث عربات تعمل كحانة، وعربة نادي بلاتينية، وعربات نوم للضيوف وطاقم العمل.

يمكن للركاب الاختيار بين فئتين من الخدمة: البلاتينية والذهبية.

الفئة البلاتينية أكثر تكلفة وتتميز بكابينة أكبر وعربة طعام خاصة واسعة للضيوف.

لكن الفئة الذهبية هي الطريقة الأكثر شعبية لركوب قطار غان، وهي الخدمة الوحيدة التي توفر غرفًا فردية للمسافرين المنفردين.

يمكن للأزواج حجز كابينة مزدوجة ذهبية تحتوي على حمام داخلي، ومقعد صالة طويل وفخم يتحول إلى سرير بطبقتين ليلا.

تم تصميم كل شيء في القطار لاستحضار رومانسية العصر الذهبي للسفر بالسكك الحديدية.

تتميز الكبائن الذهبية القديمة بتركيبات نحاسية للمقابض، وتصاميم داخلية دافئة بألوان الأرض، وألواح جدران من خشب الجوز.

وهي ليست رخيصة. يبدأ سعر الكابينة المزدوجة في الدرجة الذهبية من حوالي 2800 دولار للشخص الواحد لمدة ثلاث ليالٍ. وتبدأ الدرجة البلاتينية بأكثر من 4900 دولار للشخص الواحد.

شريحة لحم الكنغر؟

قطار غان
خدمة العشاء في مطعم Queen Adelaide على متن قطار غان.Credit: Marc Dozier/The Image Bank Unreleased/Getty Images

تستلهم قائمة الطعام، التي تتغير يوميًا، إلهامها من المناطق النائية التي يمر بها القطار. 

وتشمل بعض الخيارات لحم الكنغر، وسمك الباراموندي المشوي، وفطائر لحم التمساح على سبيل المثال.

لا شك في أن هذا الفراغ يبعث على الاسترخاء. ويبدو أن الموظفين على متن القطار يستمتعون حقًا بتدليل الضيوف.

لكن على الباحثين عن الإثارة أن يكونوا حذرين: لا يوجد شيء مرهق جسديًا في هذه الرحلة الطويلة.

ربما يكون هذا مقصودًا، فوفقًا لتوماس بورثويك، مدير علاقات الضيوف في شركة "Journey Beyond"، التي تدير القطار، فإن معظم المسافرين على متن قطار غان تتراوح أعمارهم بين الستينيات والسبعينيات.

سفينة الصحراء

قطار غان
يتوقف قطار غان في محطة سكة حديد أليس سبرينغز في الإقليم الشمالي بأستراليا.Credit: David Gray/Bloomberg/Getty Images
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بدأ قطار "ذا غان" بالسفر بين أديلايد وأليس سبرينغز في عام 1929. وتم تمديد المسار إلى داروين في عام 2004، ما أدى إلى إنشاء أول خط سكة حديدية عبر القارة من الشمال إلى الجنوب في أستراليا.

اسمه هو اختصار لـ"أفغانستان"، تقديراً للمهاجرين من جنوب آسيا الذين انتقلوا إلى أستراليا في القرن التاسع عشر.

أحضر العديد منهم الإبل، والتي كانت أستراليا بحاجة ماسة إليها للمغامرة في أعماق المناطق النائية.

وتمتع الجمل العربي، المعروف باسم "سفينة الصحراء"، بالقوة والقدرة على التحمل للبقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية للغاية هنا.

كان المهاجرون الأستراليون من رواد استكشاف المناطق النائية. لقد ساعدوا في بناء الطرق وخطوط السكك الحديدية، ضمنًا المسارات المبكرة التي جعلت المسار الحالي للقطار ممكنًا.

لا يزال شعار قطار "ذا غان" يتميز بجمل وحيد السنام براكب على متنه. ويمكنك رؤيتهما بشكل بارز على قاطرة القطار الحمراء الشهيرة.

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