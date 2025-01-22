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يرغب دونالد ترامب بشرائها.. هذا ما تتميز به غرينلاند

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل بضعة أسابيع، كانت غرينلاند تستقبل موسم الشتاء بهدوء، مع دخول المنطقة إلى عمق الظلام الذي يلف الأطراف الشمالية للكرة الأرضية في هذا الوقت من العام.

لكن، أدت آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استيلاء أمريكا على هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة، والواقعة بين مدينة نيويورك الأمريكية والعاصمة الروسية موسكو، إلى  استيقاظ غرينلاند من سباتها القطبي.

واحتجّت الدنمارك، التي تَعتبر غرينلاند تابعة للتاج البريطاني على ذلك، مؤكدةً أنّ الجزيرة ليست للبيع. 

في الوقت ذاته، أكّد مسؤولون في غرينلاند حق الإقليم في الاستقلال.

واشتدّ الحديث عن الجزيرة بعد 7 يناير/كانون الثاني عندما قام الابن الأكبر للرئيس الأمريكي ترامب جونيور بزيارة عابرة إلى الجزيرة التي تتمتع بالبراري النقية الوعرة والمغمورة بثقافة السكان الأصليين.

يرغب دونالد ترامب بشرائها.. تعرف إلى روائع غرينلاند البحرية والبرية
منازل مطلّة على خليج "ديسكو" في عام 2024.Credit: Sean Gallup/Getty Images

تغطي طبقة جليدية عميقة 80% من غرينلاند، وأجبر ذلك شعب الإنويت بالسكن على طول الشواطئ في مجتمعات مطلية بألوان زاهية، حيث يقضون فصول الشتاء القاسية في اصطياد كائنات الفقمة في ظل عتمة شبه دائمة.

لكن في هذه الأيام، يمكنهم الاعتماد على المتاجر المجتمعية أيضًا.

ولأعوام عديدة، كانت المشكلة التي واجهها زوار الجزيرة تتمثل بالوصول إليها عبر الرحلات الجوية غير المباشرة التي تستغرق وقتًا طويلاً. 

وأصبح ذلك يتغير، إذ في أواخر عام 2024، افتَتحت العاصمة، نوك، مطارًا دوليًا طال انتظاره.

ومن المقرّر افتتاح مطارين دوليين آخرين بحلول عام 2026، وسيكون أحدهما في كاكورتوك ​​ جنوب غرينلاند، وإيلوليسات، وهي نقطة الجذب السياحي الحقيقية الوحيدة في الجزيرة.

الجبال الجليدية

يرغب دونالد ترامب بشرائها.. تعرف إلى روائع غرينلاند البحرية والبرية
صورة لزوار يأخذون نزهة في مركز الخليج الثلجي (Icefjord Centre) في إيلوليسات بعام 2022.Credit: Odd Andersen/AFP/Getty Images

تقع إيلوليسات على الساحل الغربي، وهي عبارة عن ميناء جميل لاصطياد أسماك الهلبوت والروبيان في خليج صخري داكن، حيث يمكن للزوار الجلوس في الحانات، واحتساء الجعة المصنوعة يدويًا.

تتميز الجزيرة بخليج ثلجي مُبهر ومُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. كما تتواجد فيها جبال جليدية بحجم ناطحات السحاب تطفو في خليج "ديسكو" المحيط بها.

وتأخذ القوارب الصغيرة الزوار للإبحار بين الجبال الجليدية الرائعة.

تُعتَبَر الحيتان من الكائنات العملاقة في خليج "ديسكو". ومن يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، تنضم الحيتان الحدباء إلى الحيتان الزعنفية وحيتان المنك التي تتغذى على العوالق.

يرغب دونالد ترامب بشرائها.. تعرف إلى روائع غرينلاند البحرية والبرية
مشهد مثير لحوت أحدب يغوص في خليج "ديسكو".Credit: Stefan Huwiler/imageBROKER/Shutterstock

 كما تُعتَبَر إيلوليسات مركزًا للرحلات البحرية الساحلية. 

وكان الدافع وراء الرقم القياسي لعدد زوار غرينلاند، الذي بلغ 141 ألف في عام 2024، يتمثل بزيادة سياحة الرحلات البحرية. 

ويحظى الساحل الغربي بشعبية خاصة عندما يأتي الأمر للرحلات البحرية، والتي تنطلق عادة من أمريكا الشمالية أو أيسلندا.

بعيدة ووعرة

يرغب دونالد ترامب بشرائها.. تعرف إلى روائع غرينلاند البحرية والبرية
صورة جوية من عام 2024 تُظهر إحدى القرى النائية شرق غرينلاند.Credit: Olivier Morin/AFP/Getty Images

هناك طريقة أكثر عفوية لرؤية هذا الساحل، عبر رحلة تستغرق عدّة أيام على متن عبّارة ساحلية تُدعى "Sarfaq Ittuk"، التابعة لخطوط "Arctic Umiaq Line".

يُعتبر ركوب هذه العبّارة أقل تكلفة من السفن السياحية الحديثة، بالإضافة إلى توفيرها فرصة لمقابلة المسافرين من الإنويت. 

ولاستكشاف الجانب الأكثر جموحًا من غرينلاند، يُنصح بالتوجه إلى الساحل الشرقي المواجه لأوروبا، إذ أنه غير ملموس، ويشهد عددًا أقل بكثير من السياح.

يرغب دونالد ترامب بشرائها.. تعرف إلى روائع غرينلاند البحرية والبرية
قد تصادف ثور المسك خلال زيارة إلى غرينلاند.تصوير: Olaf Krüger/imageBROKER/Shutterstock

ويزور عدد متزايد من سفن الاستكشاف الصغيرة هذا الساحل بحثًا عن المناظر الطبيعية الجليدية والحياة البرية.

ويأتي المسافرون لرؤية الدببة القطبية التي تقترب من اليابسة صيفًا مع ذوبان الجليد البحري، إلى جانب كائنات أخرى مثل ثيران المسك، وأسراب كبيرة من الأوز، والثعالب القطبية.

الشفق القطبي

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يفضل شعب الإنويت استخدام السيارات الثلجية للتنقل في الوقت الحاضر، ولكنهم لا يزالون يحتفظون بكلابهم التي تجرها الزلاجات. 

خلال فصل الشتاء، يعرض المحليون على الزوار الشجعان فرصة للمشاركة في رحلة باستخدام زلاجات الكلاب.

يمكن لهذه الرحلات أن تستغرق ساعة، وأن تكون جزءًا من مغامرات استكشافية تستمر لعدة أيام.

لكن تُعد مشاهدة الأضواء الشمالية من أكثر الظواهر الجذابة شتاءً. 

وبفضل وجود مستوى قليل من تلوث الضوء الحضري، يمكن النظر إلى غرينلاند كلوحة مظلمة لهذه الظاهرة المذهلة، حيث أصبحت العطلات التي تهدف لمشاهدة الشفق القطبي أكثر شعبية.

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