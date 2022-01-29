إعادة افتتاح مسار قديم في بوتان لأول مرة منذ 60 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد مملكة بوتان إحدى دول العالم الأكثر غموضًا.

وقد تشوب زيارة أرض تنين الرعد الكثير من التحديات، لكن هناك عامل محفّز جديد لإضافتها إلى أخيرًا قائمة الوجهات التي ترغب بزياتها عام 2022، إذ سيتم إعادة فتح مسار "ترانس بوتان" المذهل للرحالة للمرة الأولى منذ 60 عامًا.

سيتم إعادة فتح مسار "ترانس بوتان" في مارس/آذار من عام 2022. Credit: Trans Bhutan Trail

ووفقًا لمؤسسة بوتان كندا، المموّل الرئيس لمشروع الترميم، ويشمل المسار البالغ طوله 402 كيلومتر، 9 مقاطعات، و28 إدارة محلية، وبلديّتين، ومنتزه وطني، و400 موقع تاريخي وثقافي.

وسيعبر من سيمشي المسار بالكامل 18 جسرًا رئيسًا، ويصعد 10 آلاف درجة. وفي الإمكان المشي أو ركوب الدراجات الجبلية.

وجاء في بيان على لسان رئيس مؤسسة بوتان كندا، سام بليث، أن "هذا المشروع يستند إلى المجتمع من بنائه إلى تشغيله، ويستعيد رمزًا ثقافيًا قديمًا، ويوفّر تجربة مستدامة خالية من الكربون في البلاد للحجّاج والرحالة".

سيتمكّن الزوّار من المشي أو ركوب الدراجات الجبلية. Credit: Trans Bhutan Trail

وأضاف بليث أنّ "ممر ترانس بوتان يعكس أيضًا فلسفة البلاد القائمة على السعادة الوطنية الإجمالية، وسيسمح لأطفال بوتان بالسير على خطى أسلافهم".

وتقع بلدة "ها" في أقصى نقطة غرب المسار، على مقربة من الحدود مع التيبت.

ساعد تركيز بوتان على السفر المستدام في جعلها أول دولة في العالم تحقق الحياد الكربوني. Credit: Trans Bhutan Trail

أمّا "تراشيغانغ" فتقع في أقصى نقطة شرقًا على مقربة من حدود ولاية "أروناتشال براديش" الهندية.

وفقًا لممثّل مؤسسة بوتان كندا، يمكن أن يعبر الأشخاص الطموحون المسار بالكامل خلال شهر تقريبًا، لكن يرجّح أن يفضّل معظم السياح مسارات أقصر تستغرق تستغرق 3، أو 4، أو 7 أيام.

وكان ملك بوتان، جيغمي خيسار نامجيل وانجتشوك، البالغ من العمر 41 عامًا، القوة الدّافعة وراء استعادة المسار، الذي كان طريقًا للحج البوذي سابقًا، قبل أن يتدهور حاله مع شروع بوتان ببناء الطرق في الستينيات.

وسيفتتح الملك المسار في احتفال يقام في ترونغسا، وهي مدينة مقدّسة وسط بوتان، في مارس/آذار.

تُعرف بوتان بمؤشر السعادة القومية الإجمالية الخاص بها. Credit: Trans Bhutan Trail

ونظرًا لاستراتيجية البلاد السياحية "ذات القيمة العالية، والأثر المنخفض"، بلغ متوسّط ​​عدد زوار بوتان بضعة آلاف فقط في عام عادي، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وكجزء من هدفها بتفادي السياحة المفرطة، تفرض الدولة رسومًا إلزامية قدرها 250 دولارًا في اليوم، تشمل النقل البرّي والإقامة والطعام وخدمة المرشدين.

أصبح المسار في حالة سيئة بمجرد أن بدأت بوتان في بناء الطرق في الستينيات. Credit: Trans Bhutan Trail

وتشكّل هذه الكلفة الباهظة نسبيًا عائقًا أمام العديد من السيّاح.

وبتطبيق هذه السياسة على مسار "ترانس بوتان"، سيتعين على المشاة الطموحين التقدّم للحصول على تصريح، ويمكنهم المباشرة بمسارهم بدءاً من أبريل/نيسان.

وقد يكون هناك تحدٍّ واحد محتمل عند التخطيط لرحلتك إلى بوتان الواقعة في جبال الهيمالايا حاليًا، حيث ما برحت تقفل أبوابها أمام السيّاح (إلا مع استثناء مقنع).

إذا كان المسافر في حالة جيّدة، ويعبر مسافات كبيرة، فمن المحتمل أنه سيُنهي المسار بأكمله خلال شهر تقريباً. Credit: Trans Bhutan Trail

وكثرت الشائعات بأنّ ثمة اتجاه في المملكة نحو إعادة فتح حدودها بشكل كامل أو جزئي في ربيع عام 2022، لذلك قد يكون توقيت افتتاح مسار "ترانس بوتان" مواتٍ.