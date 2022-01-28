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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حُكم على إينو سوكورو زياس يوم الاثنين، بالسجن ستة أشهر بسبب التحرش بمضيفة طيران، في محكمة جزئية أمريكية في المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا، وفقا لوثائق المحكمة.

ووُجهت لائحة اتهام ضد زياس بعد حادثة وقعت بتاريخ 6 أغسطس/آب 2021، على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية 1723، التي كانت متوجهة من مدينة كانكون في المكسيك إلى مطار مدينة ميامي الدولي.

ووفقًا لشهادة خطية لدعم الشكوى الجنائية، فإن المضيفة، التي تعتقد أن زياس كان نائمًا، وضعت حزمة لوجبة خفيفة في حجره.

وأضافت الإفادة الخطية أن المضيفة عندما استدارت بظهرها، شعرت "بقبضة يد في أسفل فخذها، وتتحرك صعودًا نحو الجزء السفلي من أردافها".

وأكد أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة تفاصيل الحادث لسلطات إنفاذ القانون، وفقا لما ذكرته الإفادة الخطية.

وأقر زياس بأنه مذنب في أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان سلوك الركاب التخريبي - الإجرامي في بعض الأحيان - مشكلة خطيرة أثناء وباء فيروس كورونا. وكان العام الماضي هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لسلوك الركاب السيئ على متن الطائرات الأمريكية.

وأُبلغ عن ما يقرب من 6000 تقرير عن سلوك جامح في عام 2021، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وفي يناير/كانون الثاني 2021 ، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) عن سياسة "عدم التسامح" مع سلوك الركاب الجامح، والعقاب بالسجن وغرامات باهظة الثمن.