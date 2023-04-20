دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تتمتّع بالشجاعة الكافية لتناول وجبة إفطار رمضاني على موقع شّاهق؟

وتُزيّن التّكوينات الصّخرية محافظة الريث في المملكة العربيّة السّعوديّة.

ووثّق المصوّر السّعودي، محمد المواسي، هذه التجربة خلال شهر رمضان فوق جبال القهر تحديدًا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وعبر مقطع الفيديو الذي وثّقه المواسي، يمكن رؤية مجموعة من الأشخاص الذين يجلسون على جرفٍ صخري تحيط به مشاهد بانوراميّة شاهقة تقشعر لها الأبدان.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المصوّر: "بتاريخ 20 من رمضان، قرّرت الذهاب لموقع يتضمن أجمل الشلالات في جنوب السعودية، أي شلال الوهيدة.. مع ثلاثة من أصدقائي من عشّاق التّرحال واستكشاف الطّبيعة".

ورُغم زيارته للموقع عدّة مرّات سابقًا، إلا أن هذه أوّل تجربة وجبة إفطار له في المكان.

وحرص المواسي على توثيق هذه الرحلة التي تجمع بين الجمال والجرأة في الوقت ذاته.

وحاز مقطع الفيديو الذي وثّق فيه تجربته على أكثر من 500 ألف مشاهدة عند مشاركته عبر موقع "تويتر" منذ حوالي أسبوع.

وفاجأت هذه المشاهد العديد من متابعيه، ووصف بعضهم التجربة بكونها "جميلة جدًا"، بينما أعرب البعض الآخر عن أنها "مرعبة" أو "خطرة جدًا".

وأكّد المصور تمتّعه وأصدقائه بالخبرة اللازمة للتّواجد في الموقع، ولكنّه أوصى غير المتدرّبين بتجنّب القيام بالمثل.

ويعمل المواسي كصحفي ومخرج للأفلام الوثائقيّة القصيرة أيضًا.

ويهتم السعودي باستكشاف وتوثيق معالم الطّبيعة، مثل الحرّات البركانيّة، والجبال بتشكيلاتها الغريبة، والأودية السّحيقة، والجُزُر، والغابات البعيدة عن المدن.