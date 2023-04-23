السعودية..بساط أبيض اللون بأواخر أيام رمضان ومصور يوثقه في غرب حائل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودّع شهر رمضان المملكة العربيّة السعوديّة بزخّات من البَرَد.

ووثّق المصوّر السّعودي، عبدالرحمن إبراهيم آل علي، هذه المشاهد في غرب حائل بعد تشكلّ "سُحُب مهولة"، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ولدى حديثه عن الإطلالات البيضاء التي وثّقها بتاريخ 17 أبريل/نيسان، قال المصور: "عند نزول البَرَد بكميّات كبيرة، تغيّرت طبيعة الأرض، وزادت جمالاً بوجود الجبال، والبَرَد، والتّكوينات الطبيعيّة".

ووثّق آل علي، هذه المشاهد الساّحرة عبر طائرة "درون"، مسلطًا الضّوء على اللوحات الطّبيعيّة التي تشكّلت فوق الأرض (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وأوضح المصور: "الطّقس في رمضان كان جميلًا جدّا ويميل إلى البرودة، ورمضان في هذه السّنة جميل جدًا بسبب تساقط الأمطار واعتدال أجواء الطقس".

ويهوى السعودي توثيق مختلف الأحوال الجويّة في الجزيرة العربية، ووضع متابعيه في "قلب الحدث دائمًا"، بحسب ما ذكره.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية (NCM) قد توقّع حدوث عواصف رعديّة مترافقة مع أمطار غزيرة، وتساقط البَرَد في منطقة حائل، بحسب تغريدة نُشِرت بتاريخ 17 أبريل/نيسان.