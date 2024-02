بينما كان كبير مراسلي المناخ في CNN، بيل وير، يرافق بعض العلماء في القارة القطبية الجنوبية أثناء قيامهم بوضع علامات على الحيتان الحدباء من أجل أبحاثهم، صادف الفريق لقاءً غير متوقعًا مع حوت المنك صغير الحجم، وسيء الرائحة. للمزيد، شاهد برنامج The Whole Story: What Whales Tell Us على CNN.