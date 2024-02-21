يُعد مخلوق بخاخ البحر بهيكل عظمي للباندا من أحدث الأنواع في اليابان. هذه هي المرة الأولى التي يدرس فيها العلماء هذا المخلوق البحري الصغير، والذي يمكن أن يصل طوله إلى سنتيمترين، أي أقل من بوصة واحدة.

لفت بخاخ البحر المميز انتباه أحد الباحثين لأول مرة في عام 2018.

يقول الباحث في جامعة هوكايدو اليابانية، ناوهيرو هاسيجاوا: "الأجزاء البيضاء التي تشبه العظام هي الأوعية الدموية التي تجري أفقيًا عبر خياشيم مخلوق بخاخ البحر".

وأضاف أيضًا عن وصفه للمخلوق: "الأجزاء السوداء الموجودة على الرأس والتي تشبه عيون وأنف الباندا هي مجرد نمط، ونحن لا نعرف حقًا سبب وجود هذا النمط".