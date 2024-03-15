في قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا.. متى يكون أفضل وقت للسفر بحسب كل وجهة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منّا لا يُحبّ السفر؟ ومن منّا لا ينتظر بفارغ الصبر صعود الطائرة وربط أحزمة الأمان استعدادًا لإقلاعها؟ لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن تأخذها بالاعتبار قبل تحديد وجهتك السياحية.

ويُعتبر الطقس عاملًا أساسيًا قد يؤثر على رحلتك على نحو سلبي أو إيجابي.

يلجأ العديد من الأشخاص إلى الانترنت لمعرفة توقعات الطقس للأسابيع المقبلة، لكن مدوّن السفر الكويتي، سلمان الأستاذ، قرّر أن يُسهّل عليكم المهمة.

ونشر بدوره قائمة بأبرز الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها على مدار السنة. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ما أبرزها؟

ماليزيا

من شهر يناير/ كانون الثاني إلى شهر فبراير/ شباط

سنغافورة

من شهر فبراير/ شباط إلى شهر أبريل/ نيسان

تايلاند

من شهر مارس/ آذار إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني

المالديف

من شهر يناير/ كانون الثاني إلى شهر أبريل/ نيسان

جزيرة بالي الإندونيسية

من شهر أبريل/ نيسان إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول

محافظة ظفار العُمانية

من شهر يوليو/ تموز إلى شهر سبتمبر/ أيلول

إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، والبرتغال

من شهر مارس/ آذار إلى شهر مايو/ أيّار أو من شهر سبتمبر/ أيلول إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني

بريطانيا

من شهر مارس/ آذار إلى شهر مايو/ أيّار أو من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول

روسيا

من شهر مايو/ أيّار إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول

التشيك، والمجر، وبولندا

طوال العام

الدول الاسكندنافية

من شهر مايو/ أيّار إلى شهر أغسطس/ آب

جنوب إفريقيا

من شهر مايو/ أيّار إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول

زنجبار

من شهر يوليو/ تموز إلى شهر سبتمبر/ أيلول

المغرب

من شهر سبتمبر/ أيلول إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني

أمريكا

طوال العام

أستراليا

من شهر مايو/ أيّار إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول

وتختلف الأجواء من دولة إلى أخرى.

على سبيل المثال، تكون الأجواء في جنوب إفريقيا باردة بين شهري مايو/ أيّار وأغسطس/ آب، ما يجعلها وجهة جذّابة لمعظم الدول العربية بسبب فصل الصيف القاسي.

ويُعتبر أفضل وقت لزيارة مدينة صلالة العُمانية في موسم الخريف، أي من شهر يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول. وفي هذه الفترة، تمتاز بغاباتها وأمطارها بخلاف دول الخليج الأخرى.

وحرص مدوّن السفر الكويتي على تضمين وجهات مناسبة لكل فئة ممكنة، أي للشباب والعائلات وأيضًا المتزوجين حديثًا.

ويميل الأستاذ إلى زيارة المدن الصاخبة والحيوية.

وأوضح أنّ مدينة طوكيو اليابانية تمتاز بترتيبها ونظافتها رغم كثافتها السكانية. كما تحتضن مدينة نيويورك الأمريكية العديد من الثقافات والجنسيات.

على سبيل المثال، يمكن أن تجد الصيني مع المكسيكي والعربي على طاولة واحدة.

ويعتبر مدوّن السفر الكويتي أن آيسلندا تمتاز على نحو خاص بطبيعتها الساحرة، لأنها تجمع بين الثلج والنار في آنٍ واحد.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي الأستاذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينصح بدوره بالتخطيط جيّدًا قبل زيارة كلّ وجهة، من أجل معرفة مصاريف السفر والأماكن التي قد تتطلب حجزًا مسبقًا.