سمكة قرش بـ"لحية"؟ غواصة توثق تجربتها الفريدة بإندونيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت بسمكة تُدعى "القرش الملتحي"؟ من المحتمل أنك تفكر بسمكة مغطاة بلحية كثيفة عند الذقن تمامًا مثل البشر، ولكن الأمر ليس كذلك بالتحديد.

ويمكن العثور على هذه الفصيلة من أسماك القرش بالقرب من الشواطئ، والشعاب المرجانية الضحلة وسط المحيطين الهندي والهادئ، خاصةً في غينيا الجديدة، وشمال أستراليا، وشمال إندونيسيا، وفقًا لما ذكره موقع منظمة "Save Our Seas" غير الربحية.

وصادفت مدربة الغوص البريطانية، تشي فيلتون، هذه الفصيلة الغريبة في "راجا أمبات" في مقاطعة بابوا بإندونيسيا (شاهد الفيديو أعلاه)

"لحية غير اعتيادية"

وتتمتع أسماك القرش هذه، وفقًا لمنظمة "Save Our Seas"، بقطع جلدية حول منطقة الرأس والذقن، ما يجعلها تبدو وكأنّها تتمتع بـ"لحية غير اعتيادية".

خلال رحلتها، سبحت سمكة القرش هذه فجأة باتجاه الغواصة، التي قالت: "علمتني تجربة سابقة أن أبقى هادئة عند اقتراب أي نوع من الكائنات البحرية مني، ولكن عادةً ما تكون أسماك القرش خجولة ومتوترة".

وكانت سمكة القرش فضولية إلى حدّ كبير، واقتربت من فيلتون بشكلٍ وثيق للغاية.

وأكّدت البريطانية: "أسماك القرش هذه (وغالبيتها في الواقع) غير ضارة على الإطلاق للغواصين، ولا تهاجم، أو تعض أبدًا إذا لم يتم استفزازها، لذا شعرت بالأمان التام".