اجتاح مسار كسوف كلي نادر للشمس أمريكا الشمالية، عندما حجب القمر وجه الشمس تماما.

شاهد ملايين الأمريكيين ظاهرة الكسوف الكلي للشمس. واستمر الظلام لمدة تصل إلى 4 دقائق في بعض المواقع، وأثناء الكسوف الكلي أصبحت الهالة الشمسية أي الغلاف الجوي الخارجي للشمس مرئية، كما شوهد الكسوف الجزئي في جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة.

بعد هذا الكسوف.. لن يحدث الكسوف الكلي التالي للشمس في الولايات المتحدة حتى أغسطس/آب 2044.