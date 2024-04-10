مع وصول ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، لاحظ العاملون في حديقة حيوان دالاس بأمريكا، وأصحاب الحيوانات الأليفة لحظات التغيير في سلوك الحيوانات.

لقد أذهلت اللحظات التي رافقت ظاهرة الكسوف، ليزا فان سليت وهي منسقة الثدييات في حديقة حيوانات دالاس، إذا قالت: "لقد تجاوز الأمر توقعاتي اليوم. كان هناك الكثير من النشاط أكثر مما كنت أتوقع رؤيته من الحيوانات".

ومن الأحداث التي جرت قبل حلول الظلام الدامس، فقد وضعت نعامة بيضة وحامت فوقها لبعض الوقت لحمايتها.. وصاحت طيور الغرغر فجأة، وارتفعت أصواتها.

كما أنه وقبل أن يغطي القمر، الشمس لمدة أربع دقائق تقريبًا، كانت زرافة صغيرة وأمها تجريان حول الحظيرة.. وانضمت الحمير الوحشية إلى المطاردة أيضًا.

وقد تجمعت الفيلة معًا وبدا أنها تعود إلى المنطقة التي تنام فيها.. وما فعلته طيور النحام (الفلامنغو) أيضًا أنها تجمعت معًا وسط البركة في موطنها.. ويبدو أن أنواع من القردة اعتقدت أيضًا أن وقت النوم قد حان.

تعاون مسؤولو المتنزهات والحياة البرية في تكساس مع وكالة ناسا لإعداد أجهزة التسجيل الصوتي لمراقبة أصوات الحيوانات في البرية.

في حين لم تكن جميع الحيوانات مرتبكة أو متأثرة بالكسوف الكلي.

ويسلّط تقرير مراسل CNN إد لافانديرا الضوء على المزيد من التفاصيل واللقاءات مع مسؤولي حديقة الحيوان لإظهار ردود فعل الحيوانات قبل وخلال وبعد ظاهرة الكسوف الكلي للشمس.