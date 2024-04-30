دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "هذه الصحراء بمثابة وحش مُهيب، لكنها في الوقت ذاته أُعجوبة تستحق التقدير"، هذا ما قاله عاطف شميم، وهو يعيش حاليًا في المملكة العربية السعودية ويعمل كمهندس كهربائي، عن صحراء الربع الخالي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية.

تتميز صحراء الربع الخالي برمالها الذهبية، ذات الملمس الناعم، والتي تعكس جمال الطبيعة وانعكاسات أشعة الشمس في وقت الغروب.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر موقعها الرسمي، فإن صحراء الربع الخالي تُعد من أكبر الصحاري في العالم، وهي مثالية لمحبي القيادة على الطرق الوعرة، وخاصة أولئك الذين لديهم دافع للتعمق في المحهول والمغامرة في أكثر التضاريس تعقيدًا.

وقرّر شميم بدوره مشاركة تجربته ورحلته الاستكشافية في صحراء الربع الخالي مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ونجح في رصد مشاهد جوّية تعكس جزءًا بسيطًا من مساحة الصحراء الشاسعة، مع ملاحظة وجود اختلاف مبهر في ألوان الرمال المتموجة على مدّ البصر، إذ قال إنه ليس مجرد بحر مليء بالأمواج الرملية، بل أيضًا بقمم جميلة تتشكل، ويّعاد تشكيلها باستمرار بواسطة قوى الطبيعة.

ويجب زيارة هذه الصحراء فقط في أشهر الشتاء، أي بدءًا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني حتى مارس/ آذار، إذ أن قسوة أشهر الصيف تتسبب بصعوبة الوصول إلى هذا المكان.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للسياحة السعودية "Visit Saudi"، تحتل الصحراء أكثر من ربع المساحة الإجمالية في السعودية، وتتميز بتضاريسها المتنوعة. وفي الشرق، يصل ارتفاع الكثبان الرملية إلى ألفين قدم فوق مستوى سطح البحر، بينما تنخفض في الشرق إلى 600 قدم.

ورغم قساوة البيئة الطبيعية لهذه المنطقة، فقد سكنتها ولا تزال تسكنها العديد من القبائل. لذلك، يُنصح الزوار باستكشاف هذه المساحة الشاسعة، برفقة مرشد سياحي.

وأوضح شميم أن هناك 4 أمور أساسية يجب أخذها في عين الاعتبار، ومن بينها:

قيادة سيارة بنيتها قوية

مع عدم وجود أي شيء على مسافة آلاف الكيلومترات، تُعتبر سيارتك بمثابة رفيقك وشريان حياتك.

التزوّد بالطعام

لا يوجد شيء أكثر متعة من تناول وجبة طعام لذيذة وطازجة.

توفر مكان مناسب لقضاء اليوم

تأكد من أن تكون أوتاد خيمتك قوية بشكل كافٍ للثبات بالرمال. وتُعد أكياس النوم ضرورية في الليالي الباردة.

التزوّد بالماء

احرص على وجود كمية كافية من مياه الشرب والغسيل.