كأنه مُحاط بـ"مليون سمكة".. غواص يصادف مشهدًا غريبًا في مياه السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعمل السعودي باسل خان كغواص محترف. وصادف خلال مهنته المثيرة تحت الماء الكثير من الروائع التي تستحق التوثيق، من الشعاب المرجانية الرائعة عند سواحل المملكة العربية السعودية، إلى الأسماك الزاهية الوديعة، وحتّى الدلافين المسالمة.

وخلال إحدى رحلاته تحت الماء، صادف خان مشهدًا من شأنه أن يوقف أي غواص في مساره، إذ أنه رأى سربًا من الأسماك الصغيرة أمامه (شاهد الفيديو أعلاه)

وقال الغواص في مقابلة من موقع CNN بالعربية: "المشهد كان غريبًا بعض الشيء. (كانت هناك) الكثير من الأسماك الصغيرة اللامعة في بقعةٍ واحدة تلمع من بعيد".

وفي منشور شاركه مع متابعيه عبر موقع "إنستغرام"، أبدى خان استغرابه من عدد الأسماك، وعلّق قائلاً: "مليون سمكة".

وهذه الأسماك من نوع يُدعى "الأسماك الزجاجية"، أو "Glassfish"، ويبدو هذا الاسم ملائمًا، إذ يمكن رؤية أن شكلها شبه شفاف في الفيديو الذي وثّقه السعودي.

وأفاد الغواص مازحًا: "شعرت بتعجب، وبدأت بتعداد الأسماك من حولي".

ويحب هذا النوع من الأسماك العيش في الأماكن المظلمة مثل الكهوف، أو السفن الغارقة في قاع البحر.