من وسط كومة من الأسماك.. حوت عملاق يُباغت هذا المصور بمشهد مخيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما يُفضّل المصور الأمريكي، كايسي كوبر، رصد لقطات سينمائية بطيئة ومستقرة، لكنه فاجأ متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهد مخيفة ومليئة بالفوضى.

ماذا حصل؟

في مكان ما بين ساحل المكسيك والمحيط الهادئ، كان كوبر يغوص مع أسماك الـ"ماهي-ماهي" وأسود البحر، عندما خرج حوت "برايد" من الأعماق بشكل مفاجئ.

وقال المصور الأمريكي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "شعرت بمزيج من الإثارة وارتفاع هرمون الأدرينالين.. ففي إحدى اللحظات، أنت تغوص في المحيط، وتشاهد مجموعة من الأسماك وأسود البحر، وفي لحظة أخرى، يخرج كائن طوله حوالي 50 قدمًا من الأعماق، ويكاد أن يصطدم بك".

ومع ذلك، يشعر المصور الأمريكي بالامتنان لقدرته على رصد حوت "برايد" العملاق، لأنه يُعتبر من بين الأنواع النادرة والخجولة بطبعها لدى تواجد البشر.

وأضاف كوبر: "كانت لحظة سريالية حقًا".

ورغم أن حوت "برايد" ليس خطيرًا، إلّا أن كوبر يُحذّر الناس من اعتراض طريقه، بينما يسبح بسرعة نحو "كرة الطعم" التي تُشكلّها الأسماك.