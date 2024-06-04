مصور يوثق سهول السافانا الخاصة بالسعودية في مشهد بديع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتراقص الحشائش الطويلة يمينًا ويسارًا بفعل الرياح لتشكل مشهدًا يبعث على الهدوء والطمأنينة.

قد تذكرك هذه السهول الشاسعة بحقول السافانا في إفريقيا التي أصبحت مألوفة لدينا بفضل الأفلام الوثائقية التي تتمحور حول حياة الحيوانات المهيبة.

ووثّق المصور السعودي أحمد الفنيدل المشهد البديع بالقرب من مسقط رأسه في غرب مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية (شاهد الفيديو أعلاه)

وكان محب الرحلات يزور المنطقة خلال أبريل/نيسان لرغبته في الاستمتاع بالمناطق البرية، وأجواء فصل الربيع.

ولم يشعر المصور السعودي بخيبة أمل بفضل الجمال الساحر الذي صادفه بين المساحة الضخمة التي غطّتها نباتات الصمعاء بلونها الذهبي، حيث زادت فترة غروب الشمس من جمال المظهر.

ومع ذلك، قال الفنيدل في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن "ما تم نقله عن طريق التصوير أقل بكثير ممّا تراه بعينك على أرض الواقع، فهو مشهد لا يوصف من (شدّة) جماله".

وعند مشاركة المشهد مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار إليه المصور السعودي بـ"سافانا حائل"، إذ يعود ذلك برأيه إلى سببين.

وشرح الفنيدل قائلًا: "سبق لي وأن قمت بزيارة ومشاهدة منطقة سهول السافانا على أرض الواقع في جنوب إفريقيا"، لافتًا إلى "وجود نقوش صخرية تدل على وجود حقول السافانا في العصور القديمة بمنطقة حائل".

ولهذا السبب، أوضح المصور السعودي: "عند مشاهدتي المنظر، وامتداد حشائش نباتات الصمعاء، وسنابلها ذات اللون الأصفر، والبني، تذكرت سهول السافانا التي شاهدتها سابقًا، وربطتها بتاريخ المنطقة، ما أدى إلى التوصل لاسم سافانا حائل".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقعها الإلكتروني أن النقوش الصخرية في موقع شويمس، جنوب شرق حائل، تعكس طبيعة البيئة السائدة قديمًا، حيث كانت الشويمس منطقة للأحراش ومراعي لحشائش "سافانا" الطويلة.