بعد 3 أعوام من المحاولة.. مصور يلتقط "الصورة المثالية" لغروب الشمس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت مستعد لقضاء سنوات طويلة لالتقاط الصورة المثالية؟ إذا كنت متردداً بشأن ذلك، فقد يشجعك معرفة أن هذا المصور الأمريكي قضى 3 أعوام ليتمكن من التقاط هذه الصورة الساحرة.

وفي بداية سبتمبر/أيلول، شارك المصور جان-كلود أرديلا متابعيه، عبر حسابه في موقع "فيسبوك" بصورة التقطها على شاطئ "كليرووتر" في فلوريدا، بالولايات المتحدة.

وإلى جانب الجمال الذي تتميز به صورته، فإنها استغرقت أعواماً من التخطيط.

صورة استغرقت 3 أعوام

صورة "The Quintessence of Life" للمصور جان-كلود أرديلا. والتُقطت هذه الصورة في شاطئ "كليرووتر" في فلوريدا، بالولايات المتحدة. Credit: Jean-Claude Photography

وفي صورته الساحرة، يظهر غروب الشمس وكأنه لوحة يحتضنها إطار خشبي.

ولم يرغب المصور في توثيق غروب الشمس في الأفق فقط، إذ أنه أراد التقاط الشمس وهي تحت أعمدة رصيف الميناء، بحيث تبدو الأعمدة كإطار يُحيط بقرصها المُشع، وفقاً لما ذكره أرديلا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وفي حديثه عن الصورة التي سماها "The Quintessence of Life"، قال أرديلا إنها "صورة التقطها بعد 3 أعوام من التخطيط لها".

ولم ير المصور قط صورة لغروب الشمس تحت رصيف الميناء من قبل، وجعله ذلك يشعر بالفضول تجاه ما قد يبدو عليه ذلك المشهد.

تعرف المصور إلى عالم التصوير الفوتوغرافي في الثامنة من عمره بفضل والده. Credit: Jean-Claude Photography

وخلال فصلي الصيف الماضيين، لم يستطع المصور التقاط الصورة التي خطط لها بسبب المطر أو السحب التي حجبت الشمس.

واجه المصور العديد من التحديات من أجل التقاط الصورة التي تخيلها في ذهنه. Credit: Jean-Claude Photography

ورغم وجود السحب والأمطار التي منعته من التقاط الصورة في آخر يومين من أغسطس/آب، إلا أن الطقس تحسن في 1 سبتمبر/أيلول.

وفي ذلك اليوم، قال أرديلا: "ذهبت إلى مكاني المعتاد الذي زرته يومياً تقريباً.. وذكرت لبعض من أفراد عائلتي وأصدقائي أنني اعتقدت أن هذا هو اليوم الموعود.. وشعرت به في قلبي".

شعر أرديلا للمرة الأولى في حياته كمصور أنه كان "في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب". Credit: Jean-Claude Photography

وبعد كل هذا الجهد، ليس من الغريب تأكيد المصور أن هذه هي "أثمن صورة التقطها على الإطلاق".

"في المكان المناسب والوقت المناسب"

أمضى المصور أعواماً من أجل الصورة المثالية. Credit: Jean-Claude Photography

وعندما بدأت الشمس بالظهور داخل الإطار الذي كونته الأعمدة، ظهر طائر البلشون الأبيض الكبير أمام المصور أيضاً، وجعل الطائر الصورة مميزة بشكل أكبر بالنسبة للمصور، إذ أنه شعر أن "الرب أرسل له ملاكاً ليصوره".

يحب المصور التواجد بين أحضان الطبيعة. Credit: Jean-Claude Photography

ولالتقاط هذه الصورة، أعطى المصور أعواماً من وقته، وعند التقاطه لها وأخيراً، شعر أرديلا للمرة الأولى في حياته كمصور أنه كان "في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب".

وتعرف المصور إلى عالم التصوير الفوتوغرافي في الثامنة من عمره بفضل والده الذي كان يعمل في قسم المسح التصويري في جامعة "لوس أنديز".

والآن، يعتبر أرديلا، الذي وُلد في فنزويلا، تصوير المناظر الطبيعية بين أحضان الطبيعة بمثابة حياة بالنسبة له.