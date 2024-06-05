ساعدت استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قبل عامين قطر على تعزيز مكانتها العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أعداد السيّاح في جميع أنحاء الدولة الخليجية. لكن مبادرة كبيرة أخرى من المتوقع أن تسهّل السفر عبر دول مجلس التعاون الخليجي ، قد تبدأ أيضًا في فتح أبواب جديدة.

إليني جيكوس، من CNN، جلست مع رئيس قطر للسياحة، سعد بن علي الخرجي، للحديث عن أهم الاتجاهات التي ترسم مستقبل القطاع النامي.

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