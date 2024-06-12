تجربة جديدة في "عالم ديزني" بعد جدل كبير لأول أميرة سوداء البشرة

تُقدّم مراسلة CNN، ناتاشا تشين، لعشّاق "عالم ديزني" نظرة مبكرة على رحلة مستوحاة من فيلم “الأميرة والضفدع” وبطلته تيانا، أول أميرة سوداء البشرة في "ديزني". تقوم مجموعات معيّنة، مثل الموظفين وحاملي التذاكر السنوية، بمعاينة التجربة في "عالم ديزني"، والتي ستُفتح للجمهور في نهاية يونيو.

ويحلّ موضوع التجربة مكان مرفق "جبل سبالش"، الذي استند إلى شخصيات من فيلم "أغنية الجنوب"، وتعرّض لانتقادات واسعة بسبب تصويره النمطي لذوي البشرة السوداء.

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