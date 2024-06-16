في حادثة مخيفة، علق ما يقرب من 30 شخصًا رأسًا على عقب أثناء ركوبهم إحدى الألعاب في متنزه ترفيهي في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، وفتح تحقيق لمعرفة السبب الذي أدى إلى توقف اللعبة، ولحسن الحظ تم إنقاذ جميع الركاب وإجراء تقييم طبي لهم.

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