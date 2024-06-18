دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مقطع فيديو مثير للدهشة (شاهده أعلاه)، يمكن رؤية جانب من جنون فترة التكاثر بين الضفادع في كوستاريكا.

أثناء قضاء الوقت في غابةٍ مطيرة بمسقط رأسه في "سيربي دي أوسا"، وثّق عالِم الطبيعة والباحث المستقل الكوستاريكي، رابي نونيز إيسكالانتي، مشهدًا لمجموعة من ضفادع "Agalychnis spurrelli" اجتاحت الأغضان والأشجار في نوبة تزاوج، حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع من نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال إيسكالانتي: "في هذا الفيديو، غالبية الضفادع من الذكور، التي تبحث عن أنثى".

وشرح الطابع الفوضوي للمشهد، إذ يمكن ملاحظة عدد كبير، قد يصل للمئات، من هذه البرمائيات، وهي تتحرك وتتسلق النباتات بديناميكية، قائلًا: "هذا حدث طبيعي جميل ورائع، إذ يتكون أكثر من 80% من الضفادع من الذكور، حيث يجب التنافس بشراسة للحصول على فرصة للتكاثر".

وأوضح عالِم الطبيعة والباحث المستقل الكوستاريكي: "خلال حدث تكاثر واحد، يمكن أن يظهر أكثر من 10 آلاف ضفدع. ونتيجةً لذلك، قد نراها تتسلق أشجار النخيل بأعداد كبيرة، بحيث تنحني الأشجار تحت ثقلها، ما يؤدي إلى سقوطها على الأرض في مجموعات".

وتمكنّ إيسكالانتي من توثيق المشهد العام الماضي بعد التخطيط لذلك، ولكنه أشار إلى أنّ التنبؤ بموعد حدوث "انفجار" تكاثري أمر صعب للغاية.

ومن الضروري توفّر ثلاثة عوامل رئيسية، وهي تساقط أمطار غزيرة، وارتفاع منسوب مياه البرك، وحلول أو اقتراب القمر الجديد.

ولرصد هذا الحدث، تحلى عالِم الطبيعة والباحث المستقل الكوستاريكي بالصبر، حيث قام بمراقبة بركة موجودة في الغابة كل ليلة لأكثر من أسبوع، حتى حالفه الحظ.

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