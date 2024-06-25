"الجنة المفقودة".. مصري يستكشف دولة ربما تسمع عنها أول مرة

هل توّد السفر إلى وجهة جديدة وفريدة من نوعها؟ ينصحك مدون السفر المصري، عمرو العجيزي، بزيارة دولة "قيرغيزستان"، والتي تُعرف أيضًا باسم "الجنة المفقودة".

حازت مقاطع الفيديو التي صوّرها العجيزي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تفاجأ كثيرون بوجود دولة اسمها "قيرغيزستان".

وقال مدون السفر المصري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "بدت وكأنها دولة خرجت من باطن الأرض".

وتابع: "تمتاز قيرغيزستان بطبيعتها الساحرة، حيث تغطي الجبال والهضاب نحو 80% من مساحة البلاد، فضلًا عن احتضانها أكثر من 40 ألف نهر".