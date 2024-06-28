مشاهد خاطفة للأنفاس لمغامرة تدخل ممرًا مهيبًا يشقّ جبال الأردن

استطاع هذا الشق العميق أن يخطف الأنظار كأحد أبرز المعالم الجيولوجية الموجودة في الأردن، وتحديدًا في محافظة العقبة. وأصبحت زيارته من بين الأنشطة المميزة والفريدة لدى مُحبّي الإثارة والمغامرة.

تحلّت المغامرة الأردنية، ندى معاذ، التي تعاني من رُهاب الأماكن المغلقة، بالجرأة الكافية لدخول "شق العجوز" ورصده بعدسة كاميرتها.

وقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يبلغ طول المسار كاملًا حوالي كيلومترين.. ويتفاوت ارتفاع الشقّ بين 5 و20 مترًا.. كما تضيق مساحته تدريجيًا لحوالي 30 سنتيمترًا".

وتنصح معاذ جميع الأشخاص بزيارة هذا المكان الساحر في نهاية فصل الصيف، مع تفادي الأيام الماطرة خوفًا من وقوع أي سيول، موضحةً أنه "سيكون من الصعب جدًا الخروج من الشقّ الضيق".