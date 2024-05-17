شاهد.. مغامرة تتجول وسط "أعجوبة" ساحرة بالأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتضن الأردن العديد من التشكيلات الصخرية المتنوعة، وقد يكون وادي "أم رميث"، في منطقة الحميمة بالعقبة، من أشهرها.

"أعجوبة طبيعية"

يُعتبر وادي "أم رميث" مقصدًا مثاليًا للعديد من مُحبّي المغامرة، والاستكشاف، والمشي لمسافات طويلة.

وفي شهر فبراير/ شباط من عام 2024، تشجّعت مدونة السفر الأردنية، ندى معاذ، على زيارته مع الأصدقاء، ورصده بعدسة كاميرتها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقالت معاذ في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يُعتبر أحد أجمل الأودية الموجودة بالبلاد".

ويمتاز الوادي بتشكيلات صخرية ساحرة. حيث تتواجد شقوق ضيقة مبهرة يستطيع المغامرون المشي من خلالها. كما توجد مناطق مظلمة تمامًا وانزلاقات صخرية تحتاج لمهارات عالية وأدوات جبلية خاصة لاجتيازها.

وأوضحت معاذ أن التحضيرات لرحلة المشي لمسافات طويلة، أو كما تُعرف بـ"الهايكنغ"، يجب أن تأخذ في عين الاعتبار ما يلي:

الموقع

الطقس

مستوى صعوبة المسار

اختيار حذاء وملابس ملائمة

ومن الضروري أن يتجهز مُحبّو المغامرة لأي تغيّرات مفاجئة في الطقس، كما يمكن أن تكون بعض المسارات أكثر صعوبة أو وعورة، مما كان متوقعًا.

واستغرقت رحلة معاذ حوالي 6 ساعات متواصلة، مع أخذ استراحات بسيطة.

وحازت المشاهد التي صورتها على إعجاب العديد من متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تفاجأ كثيرون بوجود مثل هذا الموقع في الأردن.

متى تزوره؟

أولًا، يجب أن تكون درجات الحرارة معتدلة. وتنصح مدونة السفر الأردنية بتفادي أوقات تساقط الأمطار لضمان تجربة آمنة ومميزة.