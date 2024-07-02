دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادةً ما ترتبط الإبل بالبيئة الصحراوية في الجزيرة العربية، وخاصة أنه يُشار إليها بـ"سفينة الصحراء".

لكن خارج الجزيرة العربية، وفي كازخستان تحديدّا، تُبحر الإبل بين المساحات الخضراء الكثيفة بدلاً من الرمال (شاهد الفيديو أعلاه)

ووثّقث منظمة الرحلات السياحية، كريستين ميشكين، هذا المشهد، الذي يُعد غير مألوفًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، في مزرعة لإنتاج ألبان الإبل تقع على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من مدينة ألماتي.

في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت ميشكين التي نشأت في بلجيكا: "كازاخستان وجهة لم يُستكشف فيها كل شيء بعد. إنها تتمتع بمساحات واسعة للغاية، وتتوفر فيها الكثير من الأماكن البرية".

وأوضحت منظمة الرحلات السياحية: "عادةً ما ترتبط الإبل بتواجدها في الدول العربية والصحاري. ولكن لا يعلم الكثير من الأشخاص أنّها كائنات تتواجد بكثرة في كازاخستان حيث يشرب السكان حليبها، ويستخدمون صوفها".