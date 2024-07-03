"بترول سويسرا"..مصري يكشف عن أغرب حقوق الأبقار في أوروبا

هل تعلم أن للأبقار حقوق بسويسرا؟ تنصّ القوانين هناك على منحها شهادة ميلاد وبطاقة شخصية تحمل اسمها، واسم عائلتها، وعمرها. ليس ذلك فحسب، وإنما يتم نقلها بمروحية خاصة في حال شعورها بالتعب.

وقال مدون السفر المصري، عمرو العجيزي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعدّ الأبقار بترول سويسرا.. وتكمن أهميتها بشكل أساسي في صناعة الحليب والأجبان".

وحازت المقاطع التي صوّرها العجيزي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تفاجأ كثيرون من الطريقة التي يتعامل بها السويسريون مع هذه الحيوانات، والتي تُشبه معاملة البشر.