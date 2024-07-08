مشهد مذهل.. فيديو يظهر ثوران بركان صقلية في إيطاليا وينفث حمماً هائلة

أعمدة من الرماد الساخن والحمم البركانية تتساقط من بركان سترومبولي في إيطاليا. إنه مشهد مذهل، لكن المسؤولين الإيطاليين يقولون إنه مشهد لا ينبغي أن تقترب منه كثيرًا، حيث أصدرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية تنبيهًا بشأن البركان، بسبب نشاطه المتزايد، وحذرت من أن الوضع قد يتدهور.



وفي صقلية، انبهر الزوار بثوران جبل إتنا الأحد، 7 يوليو، حيث غطت الأدخنة السوداء والرماد سماء كاتانيا . وتكثف النشاط البركاني من فوهة بركان إتنا، فوراجيني، هذا الأسبوع، مع حدوث انفجارات قوية بعد خمول دام 4 سنوات.

ويعد إتنا وسترومبولي من أكثر البراكين نشاطًا، حيث يثوران بعنف أكبر بسبب الاختلافات الدقيقة في التركيب الكيميائي للماغما فيهما.