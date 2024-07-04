هدير مرعب.. استمعوا الى صوت الحمم البركانية وهي تندفع من أنشط بركان في أوروبا

سياحة
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هدير مرعب.. استمعوا الى صوت الحمم البركانية وهي تندفع من أنشط بركان في أوروبا

أظهرت مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيّرة في 2 يوليو الجاري بركان جبل إتنا، الأكثر نشاطًا في أوروبا، وهو يقذف الحمم البركانية، وفقا لوكالة رويترز.

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