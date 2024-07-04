هدير مرعب.. استمعوا الى صوت الحمم البركانية وهي تندفع من أنشط بركان في أوروباسياحةنشر الخميس، 04 يوليو / تموز 2024أظهرت مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيّرة في 2 يوليو الجاري بركان جبل إتنا، الأكثر نشاطًا في أوروبا، وهو يقذف الحمم البركانية، وفقا لوكالة رويترز.قد يهمك أيضًا.. الحمم الملتهبة أضاءت سماء الليل.. فيديو يظهر ثوران بركان أيسلندادمر مدنًا بأكملها.. فيديو مرعب يكشف عن أخطر جزء قاتل عند ثوران بركانبعد وصول رماده لطبقة غلاف الجو.. شاهد كيف يمكن لبركان أن يؤثر في الطقس قراءة المزيدإيطاليابراكينظواهر طبيعية