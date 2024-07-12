سقط عنه فجأة.. شاهد رياضيا يمشي على أطول حبل في العالم بإيطاليا

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سقط عنه فجأة.. شاهد رياضي يمشي على أطول حبل في العالم بإيطاليا

في مشهد يحبس الأنفاس، تحدى رجل الحرارة والرياح والمرتفعات ليمشي على أطول خط مشدود في العالم، وهذا الحدث ليس لضعاف القلوب، ولكن رياضي السير على الحبال الإستوني وممثل المشاهد الخطرة في هوليوود، جان روس، استغرق أقل من ثلاث ساعات لمشي أكثر من 3600 متر عبر مضيق ميسينا الذي يفصل صقلية عن البر الرئيسي لإيطاليا، ويتجاوز ذلك الرقم القياسي العالمي الحالي للمسافة المسجلة، لكن سقوطه في آخر 80 مترًا منعه من تسجيل رقم قياسي جديد رسميًا..

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