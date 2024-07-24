يعمل قادة مقاطعة تشيسترفيلد بولاية فيرجينيا الأمريكية على كشف الغموض الكامن وراء موقع الدفن الذي تم العثور عليه خلال مشروع تمديد طريق ناش رود.

حيث أنه في مايو الماضي، كشفت أطقم العمل عن موقع الدفن بعد العثور على قبو من الطوب. كان بالداخل لوحة صغيرة تحمل اسم "قبور نانسي آن سي".

وبهذا الاكتشاف، تم الكشف عن 17 مقبرة إضافية، يعتقد القادة أن المقابر تخص عائلة "آن" هانكوك.

قدم كبير المهندسين بيل آريل وآخرون تحديثًا عن المقابر خلال اجتماع في مدرسة إل سي بيرد الثانوية،مضيفًا أنهم حددوا أحفادًا محتملين.

ولدى ديزيريه مونتيلا مراسلة قناة WWBT الإخبارية المزيد حول ما هي الخطوة التالية بالنسبة لمقابر القرن التاسع عشر.