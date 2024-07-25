عملية إنقاذ "ملقوط" في أبوظبي.. كيف تحول عجل بقرة بحر إلى سفير عالمي؟

يصعب تخيّل أنّ عجل بقرة البحر "ملقوط" كان ذات يوم خائفًا ويعاني من سوء التغذية عند العثور عليه في محمية مروّح البحرية بالإمارات العربية المتحدة. والآن، يُعتَبَر "ملقوط" من سكان "سي وورلد أبوظبي"، حيث يمضي أيامه وهو يأكل بنهمٍ مع رفقائه من الأسماك. ويمثّل الخليج موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم بعد أستراليا. وتُعتبر هذه الكائنات معرضة للانقراض، وفقًا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، تحدثت ميثاء الهاملي من هيئة البيئة – أبوظبي عن قصة "ملقوط"، والتهديدات التي تواجه هذه الحيوانات الثدية الخجولة، والجهود اللازمة للحفاظ عليها.

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