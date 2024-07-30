مشهد صادم لسرب من حشرات اليعسوب يجتاح شاطئا في أمريكا

التقط رواد الشاطئ مشهدًا لسرب غير عادي من حشرات اليعسوب وهي تحلّق فوق شاطئ ميسكواميكوت في ولاية رود آيلاند الأمريكية. وقال خبير في التاريخ الطبيعي لمحطة WJAR المتعاونة مع CNN إن حشرات اليعسوب كانت في الغالب من نوع اليعسوب الأزرق، أحد أكثر أنواع اليعسوب شيوعًا في المنطقة، لكنه قال إن حجم هذا السرب كان غير عادي.

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