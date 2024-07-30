مشهد صادم لسرب من حشرات اليعسوب يجتاح شاطئا في أمريكا

مشهد صادم لسرب من حشرات اليعسوب يجتاح شاطئا في أمريكاسياحةنشر الثلاثاء، 30 يوليو / تموز 2024التقط رواد الشاطئ مشهدًا لسرب غير عادي من حشرات اليعسوب وهي تحلّق فوق شاطئ ميسكواميكوت في ولاية رود آيلاند الأمريكية. وقال خبير في التاريخ الطبيعي لمحطة WJAR المتعاونة مع CNN إن حشرات اليعسوب كانت في الغالب من نوع اليعسوب الأزرق، أحد أكثر أنواع اليعسوب شيوعًا في المنطقة، لكنه قال إن حجم هذا السرب كان غير عادي.قد يهمّك أيضًا.. كأنه مُحاط بـ"مليون سمكة".. غواص يصادف مشهدًا غريبًا في مياه السعوديةقراءة المزيدأمريكاغرائب