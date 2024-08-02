بمشاهد آسرة.. مصور يوثق قممًا صخرية مهيبة من السماء في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "أُحبّ إبراز جمال السعودية من خلال عدسة كاميرتي، فهي ليست مجرد صحراء قاحلة، بل تحتضن تنوعًا طبيعيًا مدهشًا"، هذا ما قاله المصور الباكستاني، سيد أوفيس الهاشمي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وباستخدام طائرة "الدرون" الخاصة به، يوثق الهاشمي لقطات ساحرة من زيارته الأخيرة لـ"حديقة الحجر الصخري" في قرية الشفا.

تبعد الحديقة حوالي 200 كيلومترًا عن مدينة جدة، و35 كيلومترًا فقط عن وسط مدينة الطائف. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وتمتاز بشكل خاص بقممها المهيبة ذات التكوينات الصخرية الجميلة، إضافة إلى المناظر الطبيعية المحيطة بها.

ونظرًا إلى أنّ الحديقة موجودة على ارتفاع 2,800 متر فوق مستوى سطح البحر، فالطقس يكون مناسبًا على مدار العام.

وعادة ما تكون درجات الحرارة أدنى من 30 درجة مئوية في النهار، وتنخفض إلى حوالي 15 درجة مئوية خلال الليل، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للهرب من حرّ فصل الصيف.

وأضاف الهاشمي: "المكان رائع بجميع تفاصيله، بدءًا من التلال الصخرية والوديان الخضراء، حتى رائحة ثمار الفاكهة الطازجة، مثل المشمش والرمان والتين".

ويمكن الوصول إلى الحديقة بسهولة من خلال الاستعانة بإحداثيات "خرائط غوغل". ولكن، يجب تحضير نفسك جيّدًا في حال فكّرت بخوض مغامرة التسلق، لأنها تتطلّب معدات خاصة.

وحازت المشاهد التي صوّرها الهاشمي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن موقع الحديقة وكيفية زيارتها.

الشفا

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن الشفا يحظى بشهرة واسعة من خلال تضاريسه المتفاوتة بين الجبال والمرتفعات، التي تمتاز بالأفلاج الطبيعية والعيون المتدفقة من سفوحها".

ويقدم أيضًا تجارب غير منسيّة وسط جمال الطبيعة وسحرها، حيث يعد ركيزة أساسية للنموذج السياحي القائم على المغامرات والاستدامة والسياحة الصديقة للبيئة.