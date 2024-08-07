أثارت حادثة على متن رحلة جوية من أديس أبابا إلى نايروبي تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية، موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

ففي 20 يوليو/ أيار، شارك مراسل CNN، لاري مادوو، مقطع فيديو لمسافرة مستاءة، أُبلغت أنّها وزوجها، لن يستطيعا السفر لأنّ أحد الوزراء حجز رحلة في اللحظة الأخيرة.

وصادف أن كان مادوو على متن الرحلة ذاتها، ما مكّنه من تصوير الفيديو.

وحصد الفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة منذ نشره مادوو على صفحته على "تيك توك".

وردًا على الفيديو، أفادت الخطوط الجوية أنّ هناك "سوء فهم". وتمكن المراسل من العثور على المسافرة، التي تُدعى عائشة، ليكشف المزيد عن الحادث.

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